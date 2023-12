Basket. Gigi Datome lancia il progetto Minibasket “bookforlife”. Giocosport e cultura per allenare ragazze e ragazzi anche alla lettura

Giocosport. Ma non solo. Dopo aver raggiunto il numero più alto mai registrato di mini atleti tesserati (140.000) la Federazione Italiana Pallacanestro ha varato un nuovo progetto per coinvolgere bambine e bambine utilizzando uno degli strumenti più potenti in assoluto: i libri!

In questi mesi, infatti, la Federazione ha distribuito a tutte le società Minibasket, diverse copie de “Il Gigante del Campetto”, libro a fumetti di 96 pagine scritto da Gigi Datome con Marco Magnone con le illustrazioni di Danilo Loizedda.

Giocare a Minibasket e leggere. Con l’impegno, per tutte le società, di creare un corner dove incentivare il booksharing, un angolo dove poter condividere i libri e dunque generare e trasmettere cultura con i propri compagni e amici.

Nasce da qui l’iniziativa “Bookforlife”, che prende le mosse dalla concezione alla base dell’insegnamento del Minibasket, ovvero “Minibasketforlife”, un approccio che non guarda solo allo sport ma anche e soprattutto alla crescita delle bambine e dei bambini.

Le parole del presidente della FIP Giovanni Petrucci. “Il nostro è il primo sport in Italia a scegliere di fare un discorso separato per il mini. Mi emoziono vedendo tutti questi bambini. In Italia il Minibasket ha numeri impressionanti, numeri addirittura superiori al periodo precedente alla pandemia. Lo ripeto sempre, chi fa basket è intelligente e Datome in questo senso è l’ambasciatore perfetto per noi. Col suo libro ha dimostrato di volersi rivolgere ai bambini, a tutti voi dico che dovete ritenervi fortunati perché potete fare sport e non tutti sono nella condizione di poterlo praticare”.

L’intervento di Margaret Gonnella. “Sono davvero felice perché i numeri raggiunti quest’anno erano inimmaginabili, siamo a quota 140.000 e ci avviciniamo ai 150.000, con più di 2.000 società coinvolte. D’altra parte anche io ho iniziato col Minibasket, poi sono stata istruttrice e ora sono alla guida del Settore. Il nostro Staff tecnico nazionale lavora quotidianamente per far appassionare i bambini, per trasmettere i valori e le emozioni che solo il basket sa dare. Gigi rappresenta il vostro futuro, siamo felici e orgogliosi della sua presenza. Grazie anche ai genitori, perché non è facile seguire i propri bambini nella loro vita sportiva”.

Ha preso poi la parola il responsabile Tecnico del Settore Minibasket Maurizio Cremonini. “Questo momento è bellissimo, uno di quelli che il Minibasket deve conservare nella propria memoria. Un grazie sentito a Gigi per aver pensato ai bambini, la sua presenza e sul suo contributo sono fondamentali per noi per uscire dal recinto. Insegnare il Minibasket non è solo stare in palestra per vincere o perdere ma è soprattutto insegnare valori educativi, stimolare i ragazzi a prendere in mano un libro oltre che un pallone”.

Così Alessandro Gelso, responsabile editoriale de Il Battello a Vapore: “E’ stato un piacere collaborare con Gigi ed è un piacere collaborare con la FIP in questa iniziativa. Il Gigante del Campetto non è solo un libro che parla di basket. E’ un libro che parla di ascolto, di spirito di gruppo e di voglia di stare insieme”.

Ha chiuso gli interventi Gigi Datome. “I miei anni di Minibasket sono stati speciali, divertimento puro. Il consiglio che mi sento di darvi è quello di scegliere di giocare e le amicizie che poi porterete avanti nel corso della vostra vita. Quando sono stato contattato da “Il Battello a vapore” sono stato felice di partecipare al progetto, che mi permetteva di diffondere idee e valori che sposo e condivido. Grazie a tutti voi, istruttori e istruttrici, genitori. So che non tutti questi ragazzi diventeranno giocatori di basket però vi posso assicurare che vi divertirete perché crescerete con i valori fondanti dello sport. Buona lettura a tutti”.

I numeri (in crescita) del Minibasket in Italia

Superati i numeri del periodo pre-COVID, il Minibasket in Italia continua a crescere. Il dato dei 140.000 mini tesserati è un record per il Giocosport della FIP, che al 30 novembre 2023 ha fatto registrare, rispetto all’anno precedente, +8% di mini atleti e +4.75% di mini atlete. In aumento anche gli Istruttori Minibasket: +12% rispetto al 2022 (8.862). Sono 2.118 le Società abilitate al Minibasket in tutta Italia.

“Il Gigante del Campetto”

Cesare e Gianna, compagni alle medie, sono decisi a realizzare il loro sogno di giocare a basket. Ma al campetto, dove ci si allena per il torneo 3×3, sembra esserci posto per tutti tranne che per loro. Decidono di andarci all’alba, quando la città ancora dorme, per allenarsi duramente. Sotto il canestro incontrano un gigante barbuto che diventa il loro compagno di squadra e amico. Grazie alla sua guida e alla propria determinazione, i due amici scopriranno che per avere successo nello sport non basta sudare tra corse e flessioni: ci vogliono anche coraggio, empatia e fiducia nei propri compagni.

Gigi Datome

Capitano Azzurro per 10 anni (2013/2023), Gigi ha esordito in Nazionale A nel giugno del 2007 (contro la Croazia a Bari in amichevole) e da quel momento ha collezionato 203 presenze (10° di sempre) e 1766 punti (11° di sempre). Con la Senior ha disputato due edizioni del Campionato del Mondo (2019 e 2023) e sei edizioni del Campionato Europeo (2007, 2011, 2013, 2015, 2017 e 2022). Ha vestito le canotte di tutte le Nazionali Azzurre a cominciare dall’Under 14 nel 2001 lungo ben 21 estati, 19 delle quali consecutive. Con le Giovanili ha conquistato il Bronzo all’Europeo Under 20 nel 2007 e il Bronzo all’Europeo Under 18 nel 2005. In totale, con le Under, ha collezionato 120 presenze con 1718 punti. Detiene il record assoluto di presenze in Azzurro tra Senior e Giovanili (323 totali dal 2001 al 2023).

Ha iniziato giocando a Minibasket ed è cresciuto nelle Giovanili della Santa Croce Olbia vincendo con i sardi lo Scudetto Allievi e facendo l’esordio in B2. Nel 2003 è alla Montepaschi Siena e con i toscani vince Scudetto e Supercoppa nel 2004 (oltre ai titoli giovanili Under 20 e Under 18). Nel 2006/2007 è a Scafati e successivamente alla Virtus Roma. Esplode nella Capitale trascinando la squadra alla finale Scudetto 2012/2023 poi persa proprio contro la Montepaschi. Il salto in NBA nella stagione successiva prima con i Detroit Pistons e poi con i Boston Celtics. Nel 2015 è al Fenerbahce Istanbul vincendo ben tre Scudetti di Turchia, due Coppe nazionali e l’Eurolega nel 2017 in finale contro l’Olympiacos. Nel 2020 rientra in Italia all’Olimpia Milano conquistando due Scudetti nel 2021/2022 e 2022/2023 (MVP della Finale), la Supercoppa 2020 e la Coppa Italia 2021/2022.

Attualmente è Capo Delegazione della Nazionale Senior maschile e Ambassador dell’Olimpia Milano.

Com. Stam. FIP