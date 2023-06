Basket. Jr. NBA FIP U13 Championship. Anzio Basket Club/Dallas Mavericks e Pall. Femm. Firenze/Detroit Pistons vincono l’Anello 2023

Anzio Basket Club/Dallas Mavericks e Pall. Femm. Firenze/Detroit Pistons. Sono queste le squadre che hanno conquistato l’Anello Jr. NBA al termine del Final Event di Pescara.

Sfida Lazio-Toscana per entrambe le finalissime. Nel torneo maschile i portodanzesi hanno sconfitto la Scuola Basket Arezzo/Portland TrailBlazers per 80-78. Gabriele Polisena di Anzio Basket Club miglior realizzatore della gara con 33 punti.

Nel torneo femminile vittoria per le fiorentine, che hanno battuto la Smit Roma/Philadelphia 76ers 73-48. Miglior marcatrice della gara Ludovica Montesi dei Pistons con 22 punti.



I due match clou hanno chiuso alla grande un weekend indimenticabile per le 16 squadre che, dopo aver vinto la propria Lega, si sono ritrovate a Pescara e Chieti per l’evento finale del Campionato Under 13 organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro e la National Basketball Association.

Tre giorni di partite, divertimento, e grandi emozioni per gli oltre 200 atleti arrivati in Abruzzo con le canotte delle mitiche franchigie NBA. Tre giorni passati affrontandosi in campo e stringendo amicizie fuori dal parquet, e impreziosito dal contatto con Simone Fontecchio, presente per tutto il weekend e che ai suoi “piccoli compagni di squadra” ha invidiato l’opportunità di giocare a basket con le canotte nordamericane.

Pescarese DOC, l’ala della Nazionale e degli Utah Jazz ha presenziato anche alle Finalissime, premiando poi i primi, storici, campioni della Jr. NBA FIP U13 Championship.



Alle premiazioni anche il Consigliere federale FIP Giuseppe Rizzi e il Presidente del Comitato Regionale FIP Abruzzo Francesco Di Girolamo.

Si chiude così la prima annualità dell’accordo che lega FIP e NBA in un progetto che non ha eguali nel mondo. Al suo esordio, la Jr. NBA FIP U13 ha coinvolto 13 Regioni, 6.000 atleti, oltre 1.000 miniarbitri e uno smisurato numero di partite (tutte consultabili sull’App OWQLO).

Nella stagione 2023/24 i numeri aumenteranno esponenzialmente, con l’ingresso nel Campionato di Toscana, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna (solo femminile), regioni che si affiancheranno alle 13 che confermano la loro partecipazione al campionato.

Rivivi tutte le gare del Final Event Jr. NBA FIP U13 Championship su Twitch Italbasket.

La Classifica finale del Torneo maschile

1. ANZIO BASKET CLUB/DALLAS MAVERICKS – CAMPIONI JR.NBA FIP U13

2. SCUOLA BASKET AREZZO/PORTLAND TRAILBLAZERS

3. LATINA BASKET/BOSTON CELTICS

4. ENDAS PISTOIA/MILWAUKEE BUCKS

5. PASTIFICIO CAPONI CALCINAIA/SACRAMENTO KINGS

6. ASD TIMBERWOLVES POTENZA/HOUSTON ROCKETS

7. WEBBIN ANGEL MANFREDONIA/ORLANDO MAGIC

8. ITALSERVICE LORETO PESARO/LOS ANGELES LAKERS

9. CAB AURORA JESI/ORLANDO MAGIC

10. SMIT ROMA CENTRO/WASHINGTON WIZARDS

11. NEW VIRTUS MESAGNE/MINNESOTA TIMBERWOLVES

12. PALLACANESTRO VADO/DETROIT PISTONS

La Classifica finale del Torneo Femminile

1. PALLACANESTRO FEMMINILE FIRENZE/DETROIT PISTONS – CAMPIONI JR.NBA FIP U13 2022/23

2. SMIT ROMA/PHILADELPHIA 76ERS

3. GINNASTICA ANGIULLI BARI/DENVER NUGGETS

4. INVICTA POTENZA/CLEVELAND CAVALIERS

Le squadre partecipanti al Final Event di Pescara

Torneo maschile

Vincente Lega 1 (Liguria): Pallacanestro Vado/Detroit Pistons

Vincente Lega 2 (Liguria/Toscana): Endas Pistoia/Milwaukee Bucks

Vincente Lega 3 (Toscana): Pastificio Caponi Calcinaia/Sacramento Kings

Vincente Lega 4 (Toscana): Scuola Basket Arezzo/Portland TrailBlazers

Vincente Lega 5 (Lazio): Anzio Basket Club/Dallas Mavericks

Vincente Lega 6 (Lazio): Smit Roma Centro/Washington Wizards

Vincente Lega 7 (Lazio): Latina Basket/Boston Celtics

Vincente Lega 8 (Marche/Umbria): CAB Aurora Jesi/Orlando Magic

Vincente Lega 9 (Marche): Italservice Loreto Pesaro/Los Angeles Lakers

Vincente Lega 10 (Puglia/Basilicata): ASD Timberwolves Potenza/Houston Rockets

Vincente Lega 11 (Puglia): New Virtus Mesagne/Minnesota Timberwolves

Vincente Lega 12 (Puglia): Webbin Angel Manfredonia/Orlando Magic

Torneo Femminile

Vincente Lega 1 (Toscana/Umbria): Pallacanestro Femminile Firenze/Detroit Pistons

Vincente Lega 2 (Lazio/Sardegna): Smit Roma/Philadelphia 76ers

Vincente Lega 3 (Abruzzo/Basilicata, Marche, Molise, Puglia): Ginnastica Angiulli Bari/Denver Nuggets

Vincente Lega 4 (Calabria, Campania, Sicilia): Invicta Potenza/Cleveland Cavaliers

TORNEO MASCHILE

GIRONE A

Data Gara Risultato Stat. Live 9 GIUGNO ORE 16.00 ITALSERVICE LORETO PESARO/LOS ANGELES LAKERSVSANZIO BASKET CLUB/DALLAS MAVERICKS 43 – 76 PALAELETTRA, VIA ELETTRA 25/55 PESCARA 10 GIUGNO ORE 11.30 ANZIO BASKET CLUB/DALLAS MAVERICKSVSPALLACANESTRO VADO/DETROIT PISTONS 83 – 38 PALAELETTRA, VIA ELETTRA 25/55 PESCARA 10 GIUGNO ORE 19.00 PALLACANESTRO VADO/DETROIT PISTONSVSITALSERVICE LORETO PESARO/LOS ANGELES LAKERS 56 – 68 PALAELETTRA, VIA ELETTRA 25/55 PESCARA

GIRONE A

Punti Squadra 4 ANZIO BASKET CLUB/DALLAS MAVERICKS 2 ITALSERVICE LORETO PESARO/LOS ANGELES LAKERS 0 PALLACANESTRO VADO/DETROIT PISTONS

GIRONE B

Data Gara Risultato Stat. Live 9 GIUGNO ORE 18.00 ASD TIMBERWOLVES POTENZA/HOUSTON ROCKETSVSSMIT ROMA CENTRO/WASHINGTON WIZARDS 32 – 33 PALAELETTRA, VIA ELETTRA 25/55 PESCARA 10 GIUGNO ORE 09.30 ENDAS PISTOIA/MILWAUKEE BUCKSVSASD TIMBERWOLVES POTENZA/HOUSTON ROCKETS 72 – 73 PALAELETTRA, VIA ELETTRA 25/55 PESCARA 10 GIUGNO ORE 17.00 SMIT ROMA CENTRO/WASHINGTON WIZARDSVSENDAS PISTOIA/MILWAUKEE BUCKS 67 – 70 PALAELETTRA, VIA ELETTRA 25/55 PESCARA

GIRONE B

Punti Squadra 2 ENDAS PISTOIA/MILWAUKEE BUCKS 2 ASD TIMBERWOLVES POTENZA/HOUSTON ROCKETS 2 SMIT ROMA CENTRO/WASHINGTON WIZARDS

GIRONE C

Data Gara Risultato Stat. Live 9 GIUGNO ORE 16.00 NEW VIRTUS MESAGNE/MINNESOTA TIMBERWOLVESVSLATINA BASKET/BOSTON CELTICS 40 – 60 PALAPEPE, VIA ELETTRA 25/55 PESCARA 10 GIUGNO ORE 11.30 LATINA BASKET/BOSTON CELTICSVSPASTIFICIO CAPONI CALCINAIA/SACRAMENTO KINGS 54 – 52 PALAPEPE, VIA ELETTRA 25/55 PESCARA 10 GIUGNO ORE 19.00 PASTIFICIO CAPONI CALCINAIA/SACRAMENTO KINGSVSNEW VIRTUS MESAGNE/MINNESOTA TIMBERWOLVES 91 – 39 PALAPEPE, VIA ELETTRA 25/55 PESCARA

GIRONE C

Punti Squadra 4 LATINA BASKET/BOSTON CELTICS 2 PASTIFICIO CAPONI CALCINAIA/SACRAMENTO KINGS 0 NEW VIRTUS MESAGNE/MINNESOTA TIMBERWOLVES

GIRONE D

Data Gara Risultato Stat. Live 9 GIUGNO ORE 18.00 SCUOLA BASKET AREZZO/PORTLAND TRAILBLAZERSVSCAB AURORA JESI/ORLANDO MAGIC 59 – 50 PALAPEPE, VIA ELETTRA 25/55 PESCARA 10 GIUGNO ORE 09.30 WEBBIN ANGEL MANFREDONIA/ORLANDO MAGICVSSCUOLA BASKET AREZZO/PORTLAND TRAILBLAZERS 44 – 69 PALAPEPE, VIA ELETTRA 25/55 PESCARA 10 GIUGNO ORE 17.00 CAB AURORA JESI/ORLANDO MAGICVSWEBBIN ANGEL MANFREDONIA/ORLANDO MAGIC 55 – 62 PALAPEPE, VIA ELETTRA 25/55 PESCARA

GIRONE D

Punti Squadra 4 SCUOLA BASKET AREZZO/PORTLAND TRAILBLAZERS 2 WEBBIN ANGEL MANFREDONIA/ORLANDO MAGIC 0 CAB AURORA JESI/ORLANDO MAGIC

SEMIFINALI/FINALI

Data Gara Risultato Stat. Live 11 GIUGNO ORE 9.00 SEMIFINALE 1 ANZIO BASKET CLUB/DALLAS MAVERICKSVSENDAS PISTOIA/MILWAUKEE BUCKS 81 – 53 PALAELETTRA, VIA ELETTRA 25/55 PESCARA 11 GIUGNO ORE 9.00 SEMIFINALE 2 SCUOLA BASKET AREZZO/PORTLAND TRAILBLAZERSVSLATINA BASKET/BOSTON CELTICS 81 – 55 PALAPEPE, VIA ELETTRA 25/55 PESCARA 11 GIUGNO ORE 9.00 FINALE 11/12 ALLACANESTRO VADO/DETROIT PISTONSVSNEW VIRTUS MESAGNE/MINNESOTA TIMBERWOLVES 44 – 58 PALATRICALLE, VIA DEI PELIGNI, CHIETI 11 GIUGNO ORE 11.00 FINALE 9/10 SMIT ROMA CENTRO/WASHINGTON WIZARDSVSCAB AURORA JESI/ORLANDO MAGIC 44 – 63 PALATRICALLE, VIA DEI PELIGNI, CHIETI 11 GIUGNO ORE 11.00 FINALE 7/8 WEBBIN ANGEL MANFREDONIA/ORLANDO MAGICVSITALSERVICE LORETO PESARO/LOS ANGELES LAKERS 85 – 58 PALAPEPE, VIA ELETTRA 25/55 PESCARA 11 GIUGNO ORE 11.00 FINALE 5/6 PASTIFICIO CAPONI CALCINAIA/SACRAMENTO KINGSVSASD TIMBERWOLVES POTENZA/HOUSTON ROCKETS 83 – 46 PALAELETTRA, VIA ELETTRA 25/55 PESCARA 11 GIUGNO ORE 14.30 FINALE 3/4 ENDAS PISTOIA/MILWAUKEE BUCKSVSLATINA BASKET/BOSTON CELTICS 61 – 69 PALAPEPE, VIA ELETTRA 25/55 PESCARA 11 GIUGNO ORE 16.30 FINALE 1/2 ANZIO BASKET CLUB/DALLAS MAVERICKSVSSCUOLA BASKET AREZZO/PORTLAND TRAILBLAZERS 80 – 78 PALAELETTRA, VIA ELETTRA 25/55 PESCARA

TORNEO FEMMINILE

Data Gara Risultato Stat. Live 9 GIUGNO ORE 16.00 SMIT ROMA/PHILADELPHIA 76ERSVSINVICTA POTENZA/CLEVELAND CAVALIERS 66 – 21 PALATRICALLE, VIA DEI PELIGNI, CHIETI 9 GIUGNO ORE 18.00 PALLACANESTRO FEMMINILE FIRENZE/DETROIT PISTONSVSGINNASTICA ANGIULLI BARI/DENVER NUGGETS 93 – 27 PALATRICALLE, VIA DEI PELIGNI, CHIETI 10 GIUGNO ORE 9.30 PALLACANESTRO FEMMINILE FIRENZE/DETROIT PISTONSVSINVICTA POTENZA/CLEVELAND CAVALIERS 106 – 29 PALATRICALLE, VIA DEI PELIGNI, CHIETI 10 GIUGNO ORE 11.30 SMIT ROMA/PHILADELPHIA 76ERSVSGINNASTICA ANGIULLI BARI/DENVER NUGGETS 56 – 29 PALATRICALLE, VIA DEI PELIGNI, CHIETI 10 GIUGNO ORE 17.00 GINNASTICA ANGIULLI BARI/DENVER NUGGETSVSINVICTA POTENZA/CLEVELAND CAVALIERS 42 – 39 PALATRICALLE, VIA DEI PELIGNI, CHIETI 10 GIUGNO ORE 19.00 SMIT ROMA/PHILADELPHIA 76ERSVSPALLACANESTRO FEMMINILE FIRENZE/DETROIT PISTONS 44 – 68 PALATRICALLE, VIA DEI PELIGNI, CHIETI

GIRONE FEMMINILE

Punti Squadra 6 PALLACANESTRO FEMMINILE FIRENZE/DETROIT PISTONS 4 SMIT ROMA/PHILADELPHIA 76ERS 2 GINNASTICA ANGIULLI BARI/DENVER NUGGETS 0 INVICTA POTENZA/CLEVELAND CAVALIERS

FINALE FEMMINILE

Data Gara Risultato Stat. Live 11 GIUGNO ORE 14.30 FINAL PALLACANESTRO FEMMINILE FIRENZE/DETROIT PISTONSVSSMIT ROMA/PHILADELPHIA 76ERS 73 – 48 PALAELETTRA, VIA ELETTRA 25/55 PESCARA

