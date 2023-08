Basket. Nazionale A. Italia-Brasile domenica a Shenzhen (ore 9 italiane). La presentazione e i roster della Solidarity Cup

Brasile e Nuova Zelanda. Sono gli avversari degli Azzurri negli ultimi due test amichevoli in vista dell’ormai imminente esordio alla FIBA World Cup 2023. Al Bao’an Stadium Centre di Shenzhen, l’Italia giocherà contro il Brasile domani, domenica 20 agosto, alle ore 15.00 locali (le 9.00 italiane) e tornerà in campo lunedì 21 agosto alle ore 17.30 locali (le 11.30 italiane) contro la Nuova Zelanda. Per entrambe le gare non è prevista copertura televisiva.

L’esordio Azzurro al Mondiale è in programma per il 25 agosto alla Philippine Arena di Manila con inizio alle ore 10.00 italiane. Stesso orario per il secondo match del girone A all’Araneta Coliseum contro la Repubblica Dominicana il 27 agosto. Chiusura contro i padroni di casa delle Filippine il 29 agosto alle 14.00 italiane sempre all’Araneta Coliseum. Le gare della FIBA World Cup saranno trasmesse da Rai, Sky Sport e DAZN.

Il Brasile è reduce dal torneo di Melbourne, dove ha ottenuto tre vittorie in altrettante partite battendo anche i padroni di casa dell’Australia (86-90). Gli altri successi contro Sud Sudan (85-75) e Venezuela (83-71). Osservato speciale Bruno Caboclo, fresco di firma con l’Umana Reyer Venezia e prossimo compagno di squadra di Marco Spissu. Occhio anche a Yago Matheus, playmaker della Stella Rossa. Nel roster anche Marcelinho Huertas, in Italia con la canotta della Fortitudo Bologna nella stagione 2008/2009.

22 precedenti contro il Brasile: il primo ai Giochi Olimpici del 1948 a Londra (ko 31-47); l’ultimo nel 2004 in amichevole a Reggio Calabria (vittoria 96-72).

I brasiliani giocheranno la prima fase del Mondiale in Indonesia, a Jakarta, nel gruppo G con Spagna, Iran e Costa d’Avorio.

Cinque test amichevoli anche per la Nuova Zelanda prima dell’esordio al Mondiale: una vittoria e una sconfitta contro il Giappone (94-75 e 72-69) prima del torneo in Germania, dove i Tall Blacks hanno perso contro il Canada 107-76 e contro la Cina 69-68. Una vittoria poi contro la formazione locale degli Shenzhen Leopards per 77-67. Tra i migliori in preparazione Finn Delany, ala classe 1995 di Bonn, in Germania. Nel roster anche Isaac Fotu, ex giocatore di Treviso e Venezia.

L’ultima volta contro la Nuova Zelanda è stata proprio in Cina, ad Anshan, nel torneo di preparazione al Mondiale 2019: Azzurri sconfitti 82-88. Sono solo 6 i precedenti tra le due squadre (5/1).

I neozelandesi disputeranno la prima fase del Mondiale a Manila nel gruppo C con Stati Uniti, Giordania e Grecia.

Nel 2014, durante una tournèe, la Nazionale Sperimentale giocò tre gare amichevoli a Shenzhen contro la Cina e le selezioni sperimentali di Francia e Slovenia. Tra i 12 di quella squadra, Stefano Tonut.

Un po’ d’Italia anche tra i direttori di gara: Valerio Grigioni e Edoardo Gonella arbitreranno Cina-Serbia il 20 agosto e Serbia-Brasile il 21 agosto.

La Solidarity Cup coinvolge, oltre a Italia, Brasile e Nuova Zelanda, anche le Nazionali di Serbia e Cina.

Questo il calendario del torneo:

Domenica 20 agosto

Italia-Brasile

Serbia-Cina

Lunedì 21 agosto

Brasile-Serbia

Italia-Nuova Zelanda

Questi i 12 Azzurri Mondiali

#0 Marco Spissu (1995, 185, Playmaker, Umana Reyer Venezia)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, Guardia, EA7 Emporio Armani Milano)

#9 Nicolò Melli (1991, 205, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, Ala, Utah Jazz – NBA)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 194, Playmaker, Alba Berlino – Germania)

#33 Achille Polonara (1991, 205, Ala, Virtus Segafredo Bologna)

#35 Mouhamet Diouf (2001, 206, Ala/Centro, Río Breogán – Spagna)

#40 Luca Severini (1996, 204, Ala/Centro, Bertram Yacht Tortona)

#50 Gabriele Procida (2002, 200, Guardia/Ala, Alba Berlino – Germania)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, Playmaker, Virtus Segafredo Bologna)

#70 Luigi Datome (1987, 203, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)

ITALIA

Commissario Tecnico

GIANMARCO POZZECCO

Senior Assistant

CARLO RECALCATI

Assistente

EDOARDO CASALONE

Assistente

FEDERICO FUCÀ

Assistente

RICCARDO FOIS

Assistente

GIUSEPPE POETA

BRASILE

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 2 YAGO MATHEUS 1999 175 PLAYMAKER STELLA ROSSA – SERBIA 6 CRISTIANO FELICIO 1992 206 CENTRO GRANADA – SPAGNA 8 VITOR BENITE 1990 194 GUARDIA GRAN CANARIA – SPAGNA 9 MARCELINHO HUERTAS 1983 191 PLAYMAKER TENERIFE – SPAGNA 10 TIM SOARES 1997 211 CENTRO GUAYNABO – PORTORICO 11 GUILHERME SANTOS 2002 202 ALA GOLDEN STATE WARRIORS – NBA 14 LEONARDO MEINDL 1993 201 ALA CLUJ NAPOCA – ROMANIA 19 RAUL NETO 1992 185 PLAYMAKER CLEVELAND CAVALIERS – NBA 23 FELIPE DOS ANJOS 1998 218 CENTRO ANDORRA – SPAGNA 50 BRUNO CABOCLO 1995 206 ALA UMANA REYER VENEZIA 99 LUCAS DIAS 1996 208 CENTRO SESI FRANCA

Allenatore

GUSTAVO DE CONTI

