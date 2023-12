Be natural be wild, il contest artistico che protegge l’ambiente Scadenza ravvicinata

Un invito a riconnettersi al mondo naturale per superare le emergenze che lo minacciano: Be Natural/Be Wild mette al centro l’arte come spinta e strumento ideale per promuovere migliori comportamenti e attitudini.

Il concorso rientra nell’ambito della prossima edizione di Selvatica – Arte e Natura in Festival, prevista per la primavera del 2024 ed è organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella in collaborazione con le gallerie Zaion di Biella, BI-BOx Art Space di Biella, Salamon & C. di Milano e Alessio Moitre di Torino. L’iniziativa si collega agli Obiettivi ONU 2030 a cui Biella si ispira come Città Creativa Unesco.

I/le giovani creativi potranno esprimere la propria anima ‘selvaggia’ mettendo a fuoco il tema della natura. Sono ammesse opere realizzate con qualsiasi tipo di tecnica e linguaggio artistico su tela e su carta o altri supporti (disegno, pittura, incisione, acquerello, collage), e la scultura (la dimensione “totale” della scultura dovrà essere contenuta in un parallelepipedo virtuale, sia in verticale che orizzontale, delle dimensioni massime di cm 60 x 60 x 80).

La partecipazione è gratuita. Il concorso è riservato a pittorə, disegnatorə e scultorə maggiorenni, italianə e stranierə che risiedono in Italia. I materiali devono essere inviati entro le 17.30 del 15 dicembre 2023. Si può prendere visione del bando da qui.

Com. Stam. fonte Informa Giovani