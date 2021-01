Joe Biden ha giurato e si è appena insediato ufficialmente come 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America. Alle 12 in punto (le 18 ora Italiana) Biden, mano sinistra sulla Bibbia, ha pronunciato la formula di rito, iniziando così il suo quadriennio da presidente.

Prima di lui, dopo l’inno nazionale cantato liricamente da Lady Gaga, ha giurato come vice presidente Kamala Harris, prima donna a ricoprire la seconda carica più importante d’America. Da poche ore è iniziata l’era Biden e democratica quindi che segnerà i prossimi quattro anni, puntando a fare dimenticare il quadriennio della presidente di Donald Trump, finita in maniera ingloriosa dopo l’assalto del 6 gennaio dei suoi supporter al Campidoglio, sede del Parlamento americano. Trump, contrariamente alla prassi seguita fino ad oggi, non ha aspettato il neo presidente alla Casa Bianca per lo scambio dei ruoli, né assistito al suo giuramento, ma è andato via stamani in Florida con la moglie volando per l’ultima volta sull’Air force one. Dopo il giuramento Biden provvederà a sottoscrivere i suoi primi atti per svoltare rispetto alla gestione Trump. I primi tre decreti immediatamente esecutivi riguarderanno la fine del blocco di accesso negli Usa ai cittadini di nazioni a maggioranza musulmana, la ripresa degli accordi di Parigi sul clima e la moratoria delle esecuzioni capitali federali.

Ciro Cardinale

CS