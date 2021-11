Blue Sea Land chiude i battenti, Carlino: a Mazara l’edizione 2022

Diciassette delegazioni in città, i numeri della X edizione Il Presidente del Distretto Cosvap traccia il bilancio

MAZARA DEL VALLO 17 delegazioni in presenza, 10 collegate in remoto (per la prima volta alcuni Paesi dell’Asia), 6 ambasciatori e 2 Ministri (Ghana, Mauritania) a Mazara del Vallo. E poi ancora la presenza del Sottosegretario alla pesca Francesco Battistoni, la riunione della CPA (Commissione Politiche Agricole) in città, 30 show cooking, 2 protocolli sottoscritti e trattative economiche avviate con Egitto, Tunisia, Costa d’Avorio, Mauritania, Angola e Uganda. Sono questi alcuni dei numeri del bilancio conclusivo della X edizione di “Blue Sea Land”, che si è concluso oggi a Mazara del Vallo. A illustrare i risultati di quest’edizione – la prima in presenza dopo il periodo di pandemia Covid-19 – è stato il Presidente del Distretto Cosvap Nino Carlino che stamattina ha incontrato la stampa insieme all’Assessore regionale alla pesca Toni Scilla. «Posso confermare che l’XI edizione sarà realizzata sempre a Mazara del Vallo – ha detto Carlino – questa manifestazione fa oramai parte della storia di questa città. Siamo soddisfatti di come è riuscita questa edizione, nonostante le difficoltà registrate a causa dei tempi e disposizioni dettati dall’andamento della pandemia».

RICORDATO IL FONDATORE DELLA KERMESSE – A conclusione di “Blue Sea Land” si è svolta l’invocazione rotariana presso l’auditorium “Mario Caruso”. L’iniziativa, a cura del Rotary Club, fu ideata dal compianto Giovanni Tumbiolo, ex Presidente del Distretto Cosvap e fondatore di “Blue Sea Land”, scomparso nel 2018. Oggi pomeriggio Tumbiolo è stato ricordato con un lungo applauso dei presenti: c’erano, tra gli altri, il Vescovo di Mazara del Vallo monsignor Domenico Mogavero, gli Imam di Catania Abdelhafid Kheit, di Mazara del Vallo Ahmed Tharwa e quello di Tivoli Muhammad Hassan Abdulghaffar, il pastore della Chiesa dell’Unità pastorale Abi Blay Daniel. In sala c’erano anche i familiari di Tumbiolo. In mattinata, presso la Lega Navale di Mazara del Vallo, si è svolta una regata velica in memoria di Giovanni Tumbiolo.

Blue Sea Land è promosso dal Distretto della Pesca e Crescita Blu e organizzato dal Centro di Competenza Distrettuale e l’Osservatorio della Pesca Mediterranea, in collaborazione con la Regione Siciliana, il Comune di Mazara del Vallo, con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Dipartimento degli Affari extraregionali della Presidenza della Regione Siciliana, Assessorati regionali dell’agricoltura (Dipartimento della pesca mediterranea), delle Attività produttive, del Turismo, sport e spettacolo, dell’istruzione e della formazione professionale, dei Beni culturali e dell’identità siciliana, del Territorio e ambiente, della Salute, Agenzia per la Cooperazione allo sviluppo, Formez PA.

