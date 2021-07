Si comunica che sono riaperti i termini per la presentazione di nuove istanze finalizzate all’erogazione di buoni spesa alimentari per l’acquisto di generi di prima necessità in favore dei cittadini colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto della pandemia.

I cittadini aventi diritto riceveranno un buono spesa il cui valore cambia in base alla composizione del nucleo familiare: per famiglie di 1 o 2 persone, in assenza di minori, 200€ di buono; per famiglie di 3 o 4 persone, in assenza di minori, 300€ di buono; per famiglie di 5 o più persone, 400€ di buono; per famiglie (anche monoparentali) con minori 400€ di buono. L’istanza editabile, in formato elettronico, da compilarsi utilizzando la piattaforma on line SiCare messa a disposizione dal Comune di Trapani è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Trapani o direttamente al link https://buonispesa.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php. Le istanze dovranno pervenire tramite piattaforma SiCare entro e non oltre il 10.09.2021. “L’ulteriore avviso consente la possibilità di richiedere un contributo buono spesa da 200 a 400 euro con modalità a sportello riducendo sensibilmente i tempi di erogazione – dichiarano il sindaco e l’assessore Abbruscato -. L’amministrazione intende dunque sfruttare anche questa opportunità garantita da trasferimenti statali residui e non concessi con il precedente avviso”.

Tutte le info nel file allegato.