Dal 25 giugno è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “CALA LA LUNA” (BIT Records), il nuovo singolo di LIAM.

L’evidenza delle cose passa dagli occhi, attraverso i gesti e i movimenti, e d’estate è più facile leggere tra le righe di ognuno di noi: LIAM canta di questo con un nuovo pezzo dal titolo “CALA LA LUNA”, brano estivo dai suoni tropicali e latini, movimentato, energico e suggestivo. Il testo racconta di come le persone cerchino di nascondere quello che vogliono veramente, pur essendo in realtà incapaci di farlo.

Spiega Liam a proposito del nuovo singolo: «Ho scritto questo pezzo in una settimana, e prodotto in altrettanto tempo. Avevo voglia di farlo uscire, di regalare un pezzo che accompagnasse l’estate dei miei ascoltatori. “Cala la Luna” è l’estate, è l’aperitivo delle 18:00, è il momento in cui balli di fronte alla cassa, è il punto esatto in cui gli sguardi si incrociano e con essi anche i desideri più nascosti. Viviamo una vita a nascondere chi siamo, a tenere all’oscuro le nostre vere volontà, è il momento di cambiare, di esporre davanti a chi vogliamo i pensieri più frizzanti».



Pre-salva ora “Cala la Luna”



Biografia

Simone Vianello, in arte LIAM, nasce il 19 aprile 1997 a Mestre in provincia di Venezia, ed è un compositore, cantante e polistrumentista. Dopo aver ereditato la passione della musica dal padre, sceglie di seguire diverse lezioni private di pianoforte e chitarra, per poi accorgersi della sua dote più promettente: il cantautorato. Comincia a scrivere testi in italiano all’età di 10 anni, per poi essere seguito da un maestro di composizione e armonia a partire dall’Ottobre 2014.

Forma una band nel luglio del 2015, chiamata “Reback”, con la quale si presenta a sagre di paese, contest e altre serate live nei locali del Veneto. Nell’estate del 2017 decide di aprire un nuovo progetto musicale da solista, cominciando a delineare la figura di LIAM: partecipa a contest come “Tour Music Fest”; “Onde Sonore” di Jesolo, dove vince il primo premio come cantante e quello come miglior inedito con il brano “Diario di una comparsa”; e al “Festival Show”, con il brano “Fino alla fine”. A fine 2018 entra in BIT Records e ad oggi ha pubblicato 6 singoli e un album d’esordio dal titolo “Comete”. Colleziona ottimi risultati di stream su Spotify, una costante crescita sui social e molte radio passano i suoi singoli. Durante il primo periodo di lockdown comincia a collaborare con Care (Davide Caregnato), suo amico e collega.

Dopo i “CUORI BIANCHI” feat. CARE, “CITTÀ DI CARTA” e “PARTY”, Liam torna con un nuovo singolo dal titolo “CALA LA LUNA” (BIT Records), disponibile in radio e in digitale dal 25 giugno 2021.

Com. Stam.