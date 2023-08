Calcio, Sibeg Coca-Cola e Catania Fc scendono in campo ancora insieme

CATANIA – Sibeg Coca-Cola e Catania Football Club si apprestano a vivere insieme la stagione sportiva 2023/2024, che per la squadra rossazzurra prenderà il via ufficialmente il prossimo 1° settembre con l’esordio in Serie C, in casa contro il Crotone.

Le due realtà iniziano insieme questo nuovo campionato, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il progetto comune nel segno del successo e della condivisione dei valori sportivi.

L’azienda che dal 1960 produce, sviluppa e distribuisce in Sicilia tutti i prodotti a marchio The Coca-Cola Company, già dalle ultime partite dello scorso campionato è al fianco del club rossazzurro in qualità di sponsor e adesso vuole garantire il proprio sostegno all’ambiziosa compagine etnea, nell’ambito dell’intesa biennale siglata a giugno.

Nel dettaglio, Sibeg Coca-Cola scende in campo con il Catania FC con una sponsorizzazione che coinvolgerà i brand Coca-Cola e Powerade e che si svilupperà in termini di visibilità ed experience allo stadio.

«È per noi un grande orgoglio continuare questo percorso – ha affermato Luca Busi, amministratore delegato di Sibeg Coca-Cola – lo scorso anno abbiamo accompagnato con entusiasmo un club in fase di rinascita, fino al traguardo della vittoria del campionato di Serie D e la conseguente promozione in Serie C. Non vediamo l’ora che inizi il nuovo campionato per continuare a condividere come Coca-Cola la passione dei tifosi rossoazzurri e i futuri successi della squadra».

«Siamo molto soddisfatti del rapporto con Sibeg Coca-Cola, l’immagine di un player di questo calibro impreziosisce il nostro backdrop rendendo insieme agli altri sponsor il senso di una crescente capacità attrattiva del nostro brand – ha dichiarato Vincenzo Grella, vicepresidente e amministratore delegato del Catania Football Club – Puntiamo molto sullo sviluppo di iniziative congiunte, anche alla luce del radicamento territoriale che qualifica il partner».

