Camera Nazionale della Moda Italiana e Kia sono lieti di annunciare la giuria del Kia Designers Award

La giuria, composta da professionisti della moda, del design e dell’innovazione, valuterà le candidature al fine di selezionare i 6 profili più talentuosi che diventeranno i finalisti e avranno l’opportunità di creare degli outfit incentrati su innovazione e tecnologia, che saranno presentati alla Milano Fashion Week di settembre 2022.

I membri della giuria sono:

Giuseppe Angiolini:

Giuseppe Angiolini artista, talent scout, ma soprattutto cacciatore di tendenze. Titolare dei negozi Sugar in Arezzo e Presidente onorario di Camera Italiana Moda Buyer, con delega marketing e comunicazione. Consigliere della Fondazione cultura Guido D’Arezzo. Direttore Artistico della città di Arezzo, svolge attività di consulenza per molti Brand internazionali di moda.

Silvia Baruffaldi:

Giornalista automotive, laureata in lingue e letterature straniere moderne all’Università di Torino, la città dove vive e lavora. È direttore di Auto & Design, rivista bimestrale in inglese e italiano a diffusione internazionale specializzata in progettazione automobilistica e disegno industriale. Testata unica nel suo genere, è da oltre quarant’anni voce autorevole e punto di riferimento per i team di design di tutto il mondo.

Collabora inoltre con Il Sole 24 Ore per la rubrica Motori.

È uno dei sei giurati italiani del premio Auto dell’Anno, il più prestigioso riconoscimento europeo del settore automotive.

Fa parte dell’Advisory Board del Premio Giovani Imprese Altagamma – Believing in the Future, promosso dalla Fondazione Altagamma.

Chiara Bottoni:

Caposervizio di MF Fashion. Nata a Milano, laureatasi in Lettere moderne all’Università degli Studi con indirizzo critico-estetico, ha mosso i primi passi nel mondo della comunicazione lavorando come assistente dell’ufficio stampa istituzionale di Mondadori e collaborando con alcune testate del gruppo. Dopo un’esperienza nella cronaca per Il Giorno, ha iniziato un percorso di specializzazione nel mondo della moda all’interno della redazione di MF Fashion, dove ha cominciato a lavorare nel 2006. Nel 2017 diventa caposervizio della testata. In questi anni ha acquisito una conoscenza del mondo della moda a 360 gradi, che spazia dallo stile a tematiche di tipo economico e finanziario.

Gianluca Cantaro:

Giornalista di moda indipendente, critico e creative che vanta una vasta carriera nei media e nell’editoria. Ha ricoperto il ruolo di Editor-in-Chief presso L’Officiel Italia e L’Officiel Hommes Italia fino a marzo 2019 e precedentemente è stato Deputy Editor-in-Chief presso L’Uomo Vogue fino al 2014, insieme a Franca Sozzani. Inizialmente giornalista freelance di moda e lifestyle, ha collaborato a diverse riviste italiane e internazionali, nel 2001 è diventato vice caposervizio di D – la Repubblica delle donne, il supplemento del fine settimana del quotidiano La Repubblica, prima di passare a Condé Nast nel 2007.

Fabiana Giacomotti:

Giornalista, scrittrice e curatrice, nasce a Milano nel 1964. Specialista di letteratura francese, inizia la carriera negli anni dell’università in radio e tv. Collabora a “Il Giornale” ed “Espansione” e dopo numerose esperienze all’interno di redazioni del panorama nazionale, dal 2007 scrive per “Il Foglio”, in particolare per le pagine dell’inserto culturale del sabato, dove dal 2021 cura anche l’inserto mensile monografico “Il Foglio della Moda”, dedicato alla cultura e all’industria del sistema. Collabora con Vogue Italia, Amica, Investire. Ha curato numerose mostre di costume teatrale, televisivo e di moda per i principali musei italiani, fra cui il Museo di Palazzo Mocenigo, a Venezia (2012), il Museo di Palazzo Morando a Milano (2014 e 2017), il Vittoriano e Palazzo Venezia a Roma (2014 e 2019), Palazzo Madama a Torino (2015). Autrice e consulente televisiva, da settembre 2021 conduce la rubrica “moda” per il rotocalco “L’Italia con Voi” di RAI Italia, ed è spesso ospite di programmi di cultura e società. Ha scritto libri e saggi, fra cui “La moda è un romanzo” (2010), “La tv alla moda. Stile e star nella storia della Rai” (2014), il vademecum “La milanese chic. Guida alla città dello stile” (edizioni 2012-2014), “La moda è un mestiere da duri. Gli Anni Duemila del lusso italiano” (Rizzoli 2017), “Motta” (FMR, libro e archivio per il centenario, 2019). Collabora con l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana “La Treccani”, con la Fondazione Sapienza e la Fondazione Matteotti.

Hye-joo Lee:

Hye-joo Lee ha 30 anni di esperienza nel settore dell’editoria della moda, è stata Fashion Director di Vogue Korea ed è ora Editor in Chief e Vice President W Korea.

È anche professoressa presso la Graduate School of Fashion, Hongik University, dove scopre, affianca e insegna a giovani designer.

È molto popolare in Corea dove, attraverso il proprio canale sns, posta gli ultimi eventi di moda.

Giuseppe Mazzara:

Marketing Communication & PR Director di Kia Italia, nato a Losanna nel 1973 si laurea in Economia all’università cattolica del sacro cuore di Milano nel 1998 indirizzo marketing, inizia il suo primo contatto in azienda nel mondo del marketing a fine 1998 in L’Oreal dove completa la sua tesi di laurea lavorando al lancio di un nuovo prodotto del brand Kerastase. Finito questo periodo di stage universitario inizia la sua avventura nel mondo automotive lavorando inizialmente per il Brand BMW per poi approdare al marketing della multinazionale Hyundai dove segue il marketing di prodotto, successivamente passa all’altro top brand Coreano: Kia, dove allarga la sua esperienza passando dal focus sul marketing di prodotto alle attività di marketing communication, approfondendo tematiche legate al media, customer centricity e PR.

Annagreta Panconesi:

Nata nel 1995 a Firenze, frequenta il Central Saint Martins (College of Art and Design) di Londra e si laurea al FIT (Fashion Institute of Technology) di New York.

Oggi è Creative Director di LUISAVIAROMA.COM, per cui si occupa da 5 anni della direzione creativa e dell’immagine aziendale a 360°, soprassedendo anche al buying team del luxury womenswear.

Nata con la moda nel DNA, Annagreta cresce nell’azienda del padre, Andrea Panconesi, raccogliendone tutti gli “impulsi” e filtrandone attentamente il significato: “La moda è un termometro assoluto del mondo. L’occhio umano dev’essere in grado di registrare tutto, ma è fondamentale basarsi sulla propria capacità di leggere quello che accade intorno a noi per trovare il giusto filo conduttore, la chiave di lettura più appropriata.”

