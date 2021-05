Arriva appena in tempo la conferma della Sicilia in zona gialla che consente al Catania Book Festival di essere il primo evento culturale a Catania (e uno dei primi in Italia) a svolgersi in presenza secondo le regole di sicurezza per i partecipanti agli incontri letterari previsti dal 21 al 23 maggio presso la Galleria d’Arte Moderna di Catania.

Un primo record c’è già ed è sicuramente quello del tempismo. Ma il programma conta anche quest’anno nomi conosciuti, con oltre 30 incontri, più del doppio di quelli dell’edizione 2020, con nomi noti, prime nazionali e molte sorprese.



La prima è sicuramente quella di Camihawke, andata già sold out con le prenotazioni online e che presenterà per la prima volta al Sud Italia “Per tutto il resto dei miei sbagli” edito Mondadori. “Per poter accogliere tutti i partecipanti mantenendo i nostri standard di sicurezza abbiamo addirittura previsto due incontri, grazie alla disponibilità di Camilla e di Mondadori” -ha commentato Simone Dei Pieri, direttore del Catania Book Festival.



La giornata di apertura porterà tra le altre anche la prima presentazione nazionale del 2021 di Luca Bizzarri, storico volto con Paolo Kessisoglu de Le Iene, Camera Caffè e di film come Immaturi, al suo primo romanzo.

In programma anche le presentazioni di due candidati al Premio Strega 2021, Giulia Caminito e Mattia Insolia, anche loro alla prima presentazione in presenza dell’anno.



Aprirà invece il Festival, la mattina di venerdì 21, un incontro con la professoressa Giovanna Giordano, candidata al Nobel per la Letteratura nel 2020.

Tra i volti noti anche Alessandro Cecchi Paone, Danilo Bertazzi, Giulio Mosca (in arte Il Baffo), Gianluca Gazzoli e molti altri, in un programma tutto da scoprire e che giorno dopo giorno verrà svelato fino alle date del Festival.

