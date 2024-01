Campionati Nazionali Universitari Invernali Bardonecchia 2024

Dopo l’ultima edizione nel 2016 i CNU della neve tornano in Piemonte. Gare di Sci Alpino per eleggere i nuovi campioni universitari italiani anche in vista delle Universiadi Invernali di Torino 2025.

FederCUSI pronta per la 63esima edizione dei CNU Invernali in programma dal 15 al 17 Gennaio 2024 a Bardonecchia (TO). Questo evento, organizzato dal Centro Universitario Sportivo di Torino, rappresenta il primo appuntamento dell’anno per il movimento sportivo nazionale universitario con le gare di sci alpino valide per il titolo di campione nazionale universitario e rappresenta una importante tappa tecnica e organizzativa nella strada che porta ai FISU World University Games Winter Torino 2025. Oltre alle competizioni ufficiali, sono previste gare amatoriali ed eventi collaterali per coinvolgere gli appassionati e creare un’atmosfera vivace.

Le discipline di sci alpino in gara ai CNU Invernali FIS/FISU “Open” 2024 saranno gigante e speciale sia maschile che femminile. Tutte le gare si svolgeranno nella Pista 23 Olimpica Bassa del Melezet: primo appuntamento lunedì 15 gennaio con la gara di Gigante valida per i CNU, a seguire nella giornata di martedì 16 si svolgerà la gara di Gigante FIS e infine mercoledì 17 si concluderà l’evento con lo Slalom Speciale valido per i CNU. Il campionato grazie alla formula open sarà aperto anche a delegazioni straniere, rendendo l’evento un’occasione internazionale di grande prestigio.

Gare amatoriali, sport opzionali ed eventi collaterali. Come per l’edizione del 2023 svoltasi in Val di Zoldo con il CUS Venezia sarà organizzata anche una gara di sci alpino per il personale universitario e gli amatori lunedì 15 gennaio. Novità assoluta invece lo Snow Volley in programma nelle giornate di martedì e mercoledì, promosso come sport opzionale ed aperto non solo agli universitari: in campo si sfideranno 3 giocatori contro 3 (con squadre fino a 4 giocatori) ma in squadre miste per genere (almeno una ragazza in campo). Ricco anche il programma degli eventi.

Entusiasmo e aspettative per il Presidente della Federazione Italiana dello Sport Universitario Antonio Dima: “Ancora pochi giorni di attesa prima del via ufficiale ai Campionati Nazionali Universitari della neve 2024, a Bardonecchia. Lo sport universitario nazionale dello sci ritorna in Piemonte dopo 8 anni. Non c’è occasione migliore dei CNU per preparare il campo e gli animi alle Universiadi di Torino 2025 di cui ormai è già cominciato il conto alla rovescia. FederCUSI è certa che la rodata e competente macchina organizzativa dello sport universitario torinese con la regia del CUS Torino saprà coordinare al meglio il programma e tutte le attività della manifestazione anche e soprattutto in vista dell’evento invernale internazionale più importante del nostro movimento. Il territorio piemontese sta vivendo stagioni di grande sport anche grazie alla rete infrastrutturale ed impiantistica e noi siamo felici di contribuire, con i campionati universitari, al consolidamento di questa tradizione. Agli studenti atleti auguro di divertirsi in primis, di competere con grande senso di lealtà sportiva e di poter vivere queste gare come trampolino di lancio per Torino 2025”.

Pronto anche il Presidente del CUS Torino Riccardo D’Elicio: “Il Centro Universitario Sportivo torinese è orgoglioso di riportare in Piemonte i Campionati Nazionali Universitari Invernali Open di sci alpino. Un ringraziamento va alla Federazione Italiana dello Sport Universitario per averci assegnato la manifestazione, al Comune di Bardonecchia e alla Colomion per il supporto e la fiducia dimostrata. Inoltre lo Snow Volley e gli Snow Days saranno un’occasione di festa per tutto il mondo universitario, vi aspettiamo quindi a Bardonecchia”.

Per INFO e ISCRIZIONI consulta il SITO dell’EVENTO: https://www.custorino.it/cnu-invernali-2024/

