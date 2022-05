Campionato Europeo iQFOiL: Renna d’argento

Medal Series che regalano ai primi dieci in classifica la possibilità di giocarsi una medaglia e solo una – seppur minima – certezza al primo della classe: avere di sicuro in tasca una medaglia. Maggetti prova a dare il massimo e conclude il Campionato al sesto posto ancora in risalita, Renna entra nelle semifinali, entra in finale e si gioca l’oro fino alla fine con il francese Goyard.



Questo il commento del Direttore Tecnico Michele Marchesini: “Una giornata intensa, come il nuovo formato di Medal Series vuole che sia. Renna ha saputo tenere i nervi saldi anche oggi, e questo nello sport fa sempre la differenza. L’argento Europeo che portiamo a casa posa su una base di squadra larga e molto solida. Complimenti ai ragazzi e al tecnico Stella che, parallelamente a Belli nel Femminile, sta lavorando bene e in maniera estremamente efficace.

Sia nei maschi che nelle femmine sono convinto che abbiamo buoni margini per fare ancora meglio e che siamo sul binario corretto.”





iQFOiL Men



Classifica:

1° Goyard (FRA)

2° Renna Nicolò (ITA)

3° Van Opzeeland (NED)



11° Di Tomassi (ITA)

17° Benedetti (ITA)

37° Cangemi (ITA)

39° Tomasi (ITA) U21

43° Renna Jacopo (ITA)

49° Camboni (ITA)

56° Modena (ITA) U21



94° Gavioli (ITA)

96° Cappuzzo (ITA)

116° Tomasini (ITA) U21

151° Tarlao (ITA) U21

154° Laurenza (ITA) U21



Le dichiarazioni dei protagonisti:



Nicolò Renna: “È stata una giornata bellissima! Riuscire a superare le semifinali mi ha permesso di arrivare alla finale sicuro di avere una medaglia: a quel punto ho pensato solo a divertirmi. Penso che sia una medaglia frutto del lavoro costante e intenso che abbiamo svolto insieme a tutti i miei compagni si squadra. Ringrazio anche il fisioterapista Francesco Sartori perché nei giorni prima della regata ho avuto un problema al braccio e sono anche rimasto fermo per otto giorni. Una medaglia che è frutto di tante componenti.”



Il tecnico FIV Adriano Stella: “Mai come in questa occasione è giusto dire che l’Italia raggiunge la medaglia d’argento. Renna ha conquistato una medaglia frutto del lavoro intenso di tutta la squadra che ha messo un mattoncino. Il risultato di Palma ha trovato solidità e continuità grazie a questo Campionato Europeo. Questo team sta lavorando probabilmente in maniera atipica ma questa intensa sinergia tra tutti i componenti permette di moltiplicare le prestazioni. Credo che si stia aprendo un ciclo che in tempi brevi potrebbe arrivare a due o tre elementi della nostra squadra a disputare future medal series. Oggi durante la finale eravamo tutti sul gommone a tifare per Renna a dimostrazione di un legame e una sintonia particolari. Ora ci vuole umiltà e dedizione per proseguire su questa rotta. Una parola poi per l’emozione di vincere sul Lago di Garda: per noi è come una seconda casa, abbiamo un affetto e una sintonia con questi posti che amplifica la soddisfazione e l’emozione di una medaglia.”

iQFOiL Women



Classifica:

1° Noesmoen (FRA)

2° Wilson (GBR)

3° Dziarnowska (POL)



6° Maggetti (ITA)

17° Speciale (ITA)

44° Renna (ITA) U21



69° Oprandi (ITA) U21



Le dichiarazioni dei protagonisti:



Il tecnico FIV Riccardo Belli dell’Isca: “Giornata conclusiva che certifica come il percorso di Maggetti sia stato sempre un crescendo. Nei primi giorni si era fermata intorno alla ventesima posizione, ma la sua caparbietà e concentrazione le hanno permesso di risalire con costanza la classifica arrivando fino al sesto posto di oggi. Da sottolineare come tra uomini e donne solo Maggetti e Wilson si siano qualificate sia alle medal series che ai Giochi di Tokyo. Questo evidenzia da una parte un ricambio generazionale che ha agevolato chi ha iniziato a utilizzare la nuova tavola, ma dimostra anche che questo gap si sta assottigliando e adesso il livello sta diventando davvero molto alto. Il bilancio della squadra è assolutamente positivo, sappiamo quali sono i nostri punti deboli su cui lavorare ma allo stesso tempo mettersi a confronto a questi livelli permette di crescere e acquisire maggior consapevolezza delle proprie caratteristiche. Anche il Campionato Europeo della Speciale certifica come si possano centrar obiettivi di livello e crescere con costanza. In ultimo anche i nostri elementi più giovani stanno aumentando il loro coinvolgimento ed efficacia in un piano di squadra che sicuramente vogliamo approfondire e migliorare.”



Il team italiano è seguito dal DT Michele Marchesini, dai tecnici Luca De Pedrini, Riccardo Belli Dell’Isca e Adriano Stella e, infine, dal fisioterapista Francesco Sartori.

Qui di seguito l’elenco dei convocati:

Jacopo Gavioli | Circolo Surf Torbole

Manolo Modena | Circolo Surf Torbole

Leonardo Tomasini | Circolo Surf Torbole

Luca Di Tomassi | Gruppo Sportivo Marina Militare

Mattia Camboni | Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre

Nicolò Renna | Circolo Surf Torbole

Jacopo Renna | Circolo Surf Torbole

Daniele Benedetti | Vela Guardia di Finanza

Antonino Cangemi | Circolo Velico Sferracavallo



Linda Oprandi | Kalterer Sportverein Windsurfing

Giorgia Speciale | Gruppo Sportivo Fiamme Oro

Marta Maggetti | Vela Guardia di Finanza

Sofia Renna | Circolo Surf Torbole

