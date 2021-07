Dalle prime ore di oggi circa 400 Carabinieri del Comando Tutela Lavoro e dei Comandi provinciali stanno ascoltando, in dieci grandi siti della logistica dei trasporti, in tutta Italia, i lavoratori impiegati nel settore al fine di verificarne le condizioni di lavoro, la tipologia dei contratti, la regolarità dei rapporti e delle attività svolte.

L’ambito lavorativo, al centro delle attenzioni istituzionali, ha avuto negli ultimi anni una crescita esponenziale caratterizzandosi per l’accentuata parcellizzazione indotta da una serie di affidamenti, appalti e sub-appalti cui, in taluni casi, non sono corrisposte adeguate garanzie per i lavoratori e per le imprese.

Le attività in corso hanno pertanto lo scopo di rilevare, da un campione di lavoratori differenziato per località e tipologia organizzativa, le eventuali criticità al fine di consentire l’adozione di altrettanto adeguate misure per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori in un settore nevralgico per l’economia consentendo, al tempo stesso, alle imprese adeguate soluzioni organizzative.

L’obiettivo è quindi la tutela dei lavoratori e delle imprese, nel quadro di una prossimità alle esigenze fondamentali dei cittadini che caratterizza l’operato dell’Arma dei Carabinieri, attraverso l’integrazione delle sue componenti territoriali e specializzate.