Carmelo Finocchiaro coordinatore cittadino dei sei gruppi territoriali ‘Azione’ di Catania

Il lavoro sarà duro ed entusiasmante ed io ce la metterò tutta per fare di Azione, a Catania, un punto di riferimento politico credibile che insieme a tutte le forze vive, creative, produttive e alle categorie che guardano al cambiamento reale vogliono puntare ad una nuova città, nell’ambito di un contesto metropolitano che deve necessariamente crescere con una linea comune”. Lo ha detto Carmelo Finocchiaro , ieri sera, subito dopo essere stato eletto all’unanimità Coordinatore cittadino dei sei gruppi territoriali di AZIONE catanesi. La sua nomina non solo è stata votata dai responsabili di tutti i gruppi territoriali, ma è stata condivisa anche dai componenti dell’assemblea provinciale del partito che hanno partecipato all’incontro.

Finocchiaro, già responsabile del gruppo territoriale “Catania Metropoli in AZIONE”, ha espresso la propria soddisfazione e ha ringraziato tutti per la fiducia rispostagli. Rivolgendosi a tutti i presenti -il primo e nuovo Coordinatore cittadino di tutti i gruppi territoriali di AZIONE catanesi– ha annunciato che fra i suoi obiettivi “vi sono quelli di fare in modo che davvero la città metropolitana di Catania diventi una realtà urbanistica e civile unitaria. Catania –ha detto Finocchiaro– ha bisogno di un cambio di passo, affinchè torni ad essere attrattiva sugli investimenti, senza pensare ad iniziative spot, ma guardando invece: ad una politica permanente che favorisca gli insediamenti produttivi; ad una riqualificazione e supporto del mondo della cultura quale leva di sviluppo civile, ma anche di lavoro e piena occupazione; alla riqualificazione dell’area di sviluppo industriale; alla rinascita dell’industria del turismo che concili in un sistema integrato Catania come punto di riferimento: mare, Etna, barocco e le bellezze circostanti, la riqualificazione di interi quartieri, come quello di San Berillo Vecchio quale luogo di insediamento per attività di ricezione turistica, sul modello dell’albergo diffuso; alla ridefinizione partecipata dello sviluppo urbanistico della città e dell’area metropolitana, in una politica pianificata anche rispetto alla questione rifiuti, gestione del canale di gronda e delle opere che evitino i disastri che la città ha vissuto fino a oggi. Non possiamo come partito –ha detto ancora il Coordinatore cittadino dei gruppi territoriali di AZIONE catanesi– non guardare al risanamento culturale di quartieri come quello di Librino e al recupero sociale di intere fasce della popolazione. Certo per noi resta prioritario una continua lotta alla mafia e la lotta all’usura e alle estorsioni. Per questo –ha concluso Carmelo Finocchiaro– crediamo che nella nostra città di Catania, gestita nel peggiore dei modi da questa amministrazione municipale, serve un fronte di cambiamento che vada oltre gli schemi tradizionali e proprio per questo che da subito lavorerò e lavoreremo per un modo di fare politica nuovo e fuori dai vecchi schemi di alleanze precostituite”.

