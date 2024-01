Carnevale di Venezia 2024: da venerdì 2 febbraio con il Water Show “Terra Incognita

Il mirabolante viaggio di Marco” all’Arsenale di Venezia si rivivono le avventure del celebre viaggiatore veneziano ad Oriente

Venezia – L’Arsenale di Venezia torna ad essere protagonista di uno straordinario ed emozionante spettacolo sull’acqua, che per l’edizione 2024 del Carnevale farà rivivere i colori, i suoni e le atmosfere di Marco Polo e del suo viaggio ad Oriente.

“Terra Incognita. Il mirabolante viaggio di Marco” è il Water Show – che vede la firma del direttore artistico Massimo Checchetto e la regia di Enrica Crivellaro – riproposto due volte al giorno (alle 18.30 e alle 21.00), per un totale di nove serate: da venerdì 2 a domenica 4 febbraio, per poi riprendere durante la settimana grassa da giovedì 8 a martedì 13 febbraio.

Con un titolo che riprende il termine cartografico per indicare le parti del globo mai esplorate, entrato in uso nella cartografia a partire dal Cinquecento, “Terra Incognita” riempirà di magia lo specchio d’acqua della Darsena Grande: in circa trenta minuti di spettacolo, liberamente ispirato a “Il Milione”, si rivivranno le avventure di Marco Polo.

Il suggestivo spazio che un tempo fu la sede della marineria della Serenissima sarà arricchito da una scenografia notturna di fontane danzanti, luci e video realizzata dal connubio di arte e tecnologia tra Antica Proietteria, Viorica Water Show e Moonlight Light Show.

“Terra Incognita” porterà in scena nove performer della francese Compagnie Ilotopie che, con le loro sorprendenti macchine sceniche ideate per lo spettacolo, infiammeranno l’acqua veneziana di energia e creatività. Ad arricchire il Water Show anche l’interpretazione di due attori che daranno vita a Marco Polo: accompagnato dalle imbarcazioni della veneziana Associazione Vela al Terzo, il giovane Blu Silla con la sua raffinata interpretazione darà corpo e movimento al racconto, mentre Gaetano Ruocco Guadagno, già protagonista del noto trio comico “Marco e Pippo”, diventerà voce narrante del testo curato dallo scrittore e saggista veneziano Alberto Toso Fei.

Lo spettacolo in Arsenale ritroverà ancora una volta il gesto elegante del linguaggio del corpo, con le cinque danzatrici della compagnia orientale The East Dance Company – Associazione ICCTPA, che con la danza dei quattro simboli, la danza delle spade e delle quattro stagioni condurrà gli spettatori nel mistero delle antiche leggende cinesi.

I biglietti sono disponibili on line sul sito ufficiale del Carnevale di Venezia; sono inoltre disponibili, previa esibizione di un documento d’identità, nei punti vendita Vela Venezia Unica di: Piazzale Roma, Iat Scalzi, Iat Correr Piazza San Marco, Mestre Piazzale Cialdini, Iat Aeroporto, Dolo e Sottomarina.

Per i residenti nel Comune di Venezia sono ancora disponibili dei titoli d’accesso gratuiti esclusivamente nei settori dedicati (fino ad esaurimento dei posti disponibili) e alle tariffe ridotte negli altri settori.

Informazioni per raggiungere l’Arsenale ed assistere allo spettacolo.

Via acqua

Per l’occasione è disponibile un collegamento acqueo speciale dedicato esclusivamente ai possessori di biglietto per lo spettacolo.

da San Marco-San Zaccaria “A” a Torre di Porta Nuova/Arsenale: corse dalle ore 17.30 (per lo spettacolo delle 18.30 ai minuti 30, 45 e 00) e dalle ore 20.00 (per lo spettacolo delle ore 21.00, ai minuti 00, 15, 30);

da Torre di Porta Nuova / Arsenale a San Marco-San Zaccaria “A”: corse dalle ore 19.05 (dopo lo spettacolo delle 18.30, ai minuti 05, 20, 35) e dalle ore 21.35 (dopo lo spettacolo delle 21.00, ai minuti 35, 50, 05).

L’accesso a bordo è consentito soltanto a chi è in possesso del biglietto per lo spettacolo “Terra Incognita” e con i seguenti titoli di viaggio Actv: biglietto A/R da €5,00 dedicato esclusivamente alla linea CA, biglietti a tempo (1, 2, 3, 7 giorni), abbonamento Rete Unica, biglietto Rete Unica o carnet (riservati alle tessere Venezia Unica abilitate alla rete di navigazione).

A piedi

Per raggiungere a piedi l’Arsenale l’ingresso è dai Bacini – Arsenale Nord. Partendo da Piazza San Marco si potrà raggiungere la zona dello spettacolo in 25 minuti passando per San Francesco della Vigna, direzione Bacini, e procedendo poi per la passerella che collega la Celestia all’ingresso dei Bacini lungo il muro di confine Nord dell’Arsenale. L’accesso è permesso solo agli spettatori già muniti di biglietto per lo spettacolo. Non sarà possibile l’acquisto in loco.

Trasporto pubblico ACTV

La fermata “Bacini – Arsenale Nord”, presso l’omonimo ingresso, è servita dalle linee Actv 4.1, 4.2, 5.1, 5.2.

Lo spettacolo è una produzione di Vela Spa: direttore artistico Massimo Checchetto, ideazione e regia di Enrica Crivellaro con Ilotopie, The East Dance Company – Associazione ICCTPA, Blu Silla, Vela al Terzo. Testo di Alberto Toso Fei, liberamente ispirato a “Il Milione” di Marco Polo. Water Show a cura di Viorica. Video e Sound Design a cura di Antica Proietteria. Lighting Design a cura di Moonlight Light Show. Voce narrante Gaetano Ruocco Guadagno.

