Carnevale Termitano, oggi la prima sfilata con tutti i carri, grande attesa per il concerto di Shade

· RTI Dinamica “meteo in miglioramento, abbiamo deciso di continuare con il nostro programma” · Oggi e domani biglietto da 5€ per accedere al circuito del carnevale, i bambini fino a 120cm ed i disabili con un loro accompagnatore non pagano

Settimana intensa anche per i Nanni che hanno fatto visita ai bambini nelle scuole Termini Imerese, 10 febbraio 2024 – Termini Imerese è pronta perla seconda giornata del Carnevale Termitano. Dopo il successo di giorno 4 febbraio, prima sfilata che si è tenuta nella parte alta della città, oggi sarà la volta del circuito grande di Termini bassa. Sarà la prima occasione in cui si potranno ammirare tutti i carri, visto che domenica scorsa nel circuito piccolo aveva sfilato solo il carro dei Nanni, oltre ai gruppi appiedati.

Sono state giornate di apprensione da parte della macchina organizzativa per le condizioni meteo. “Sono giorni che monitoriamo il meteo e ci confrontiamo per capire cosa avremmo dovuto fare – hanno commentato da RTI Dinamica, il concessionario del Carnevale Termitano 2024-. Non è stato semplice, in altre città si è deciso di rinviare, noi invece abbiamo ritenuto di continuare con la nostra scaletta, visto che il meteo nelle ultime ore è dato in miglioramento. Domenica scorsa abbiamo ricevuto tantissimi complimenti, il format con lo spettacolo di cabert de “I Quattro Gusti” prima e il concerto “MainStage di Radio Time 90” è stato molto apprezzato, siamo riusciti a far ridere e ballare tutta la piazza. Anche oggi gli spettacoli non saranno da meno, con il Dj Set Cecilia Galyle, seguito da Shade Showcase e per concludere fino a tarda notte con il DjSet Natalie Aarts – Soundlover.”

Sono pronti anche i Nanni, le maschere tipiche del carnevale termitano di proprietà della famiglia La Rocca, che nonostante la non più giovanissima età, sono carichi per scatenarsi sul carro allegorico, con il tradizionale lancio dei confetti. Anche per loro è stata una settimana intensa, visto che da lunedì 5 sono stati impegnati ogni mattina con le visite nelle scuole ed il pomeriggio con visite nei centri anziani, circoli ed altre strutture.

Oggi e domani si potrà accedere al circuito del carnevale previo pagamento di un biglietto di 5€. Per chi ancora non l’avesse fatto, sarà possibile acquistarlo nei varchi di accesso del circuito del carnevale. Per chi arriva da fuori città, l’uscita consigliata è quella dell’agglomerato industriale. Adiacente all’ENEL è stato predisposto un parcheggio gratuito con una navetta a pagamento con un costo di 3€ A/R (bambini fino a 120 cm e disabili con un accompagnatore non pagano). Tutte le aree parcheggio, ivi comprese le strisce blu, saranno fruibili gratuitamente fino a giorno 13.

Sponsor Istituzionali: Comune di Termini Imerese, Città Metropolitana di Palermo e Regione Siciliana, Enel. Main sponsor: ZIT, LVS Group e ARD discount.

Il programma delle giornate di sfilata:

Sabato 10 febbraio (Termini bassa, ticket di ingresso):

Ore 10.00 Apertura del Circuito di Termini Bassa

Ore 11.00 Radio Time on Stage

Ore 16.30 / 20.30 Arrivo dei Nanni e inizio Sfilata dei Carri Allegorici e Gruppi Appiedati;

Ore 17.00 / 20.30 Animazione e spettacoli sul palco;

Ore 21.00 Dj Set Cecilia Galyle;

Ore 22.00 Shade Showcase;

Ore 23.00 Dj Set Natalie Aarts – Soundlover

Domenica 11 febbraio (Termini bassa, ticket di ingresso):

Ore 10.00 Apertura del Circuito di Termini Bassa

Ore 11.00 Radio Time on Stage

Ore 16.30 / 21.00 Arrivo dei Nanni e inizio Sfilata dei Carri Allegorici e Gruppi Appiedati;

Ore 17.00 / 21.00 Animazione e spettacoli sul palco;

Ore 21.30 Cristiano Malgioglio in Concerto;

Ore 22.30 Dj Set Noche de Travesura;

Ore 24.00 / 02.00 DiscoCarnival sul Palco

Martedì 13 febbraio Termini alta, Piazza Duomo:

Ore 17.30/19.00 Inizio Sfilata gruppi appiedati e carro dei nanni;

Ore 17.30/19.00 Animazione e spettacoli sul palco;

Ore 19.30 Lettura del Testamento dalla scalinata del Comune;

Ore 21.30 Sasà Salvaggio;

Ore 23.00 Dj Set;

Ore 24.00 Spettacolo Pirotecnico

