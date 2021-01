Anche il locatore è responsabile dei danni causati al condominio dall’inquilino. La Corte di cassazione (sentenza 28197/2020) ha esteso l’applicabilità dell’articolo 844 del codice civile, per il quale non si possono impedire le immissioni (di fumo, calore, esalazioni, rumori, scuotimenti, ecc.) altrui, purché non superino la normale tollerabilità, anche al locatore.

I giudici romani hanno confermato così la sentenza di primo grado, che ha condannato proprietario e conduttore per i danni causati al condominio dalla canna fumaria di un ristorante dato in affitto, ribaltando in tal modo la decisione d’appello, che aveva invece addossato tale responsabilità al solo conduttore. Per la corte suprema infatti anche in caso di locazione dell’immobile il proprietario non può essere esonerato del tutto dalla responsabilità per i danni arrecati alle strutture condominiali dell’edificio ad opera del conduttore. Nel caso concreto la canna fumaria del ristorante dato in locazione era inglobata all’interno della struttura dell’edificio in condominio, causando danni alla stessa, per cui – secondo gli ermellini – il proprietario del bene locato avrebbe dovuto sincerarsi che il conduttore avesse svolto le necessarie attività di manutenzione. Da qui la responsabilità in capo ad entrambi i soggetti, locatore e conduttore dell’immobile.

Ciro Cardinale

CS