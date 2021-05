Non ha diritto al mantenimento l’ex che rifiuta offerte di lavoro considerate troppo umili per lei laureata. E’ questa in sintesi la decisione adottata dalla Corte di cassazione con l’ordinanza 5932 del 2021 in una controversia che ha visti contrapposti due ex coniugi.

Questi i fatti. Durante una causa di divorzio in appello viene riconosciuto alla ex moglie un assegno di mantenimento. Il marito non accetta tale decisione, impugnando la sentenza in Cassazione, lamentando che la moglie – laureata – ha fatto sempre la schifiltosa, rifiutando sistematicamente le varie proposte di lavoro prospettatele dal marito, ritenute invece “umilianti” perché non in linea con il suo titolo di studio. I giudici romani hanno così accolto il ricorso, affermando che il giudice di merito, per decidere se riconoscere o meno l’assegno di mantenimento al coniuge separato, deve valutare anche le sue potenziali capacità di guadagno, tenendo conto di ogni fattore, compresa la possibilità di acquisire professionalità diverse e ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

Ciro Cardinale

CS