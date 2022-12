Castagna d’Argento 2022: lo sport come un sogno, lo sport che insegna a vivere

Il patron Pippo Leone: “Ci stiamo preparando per la diciottesima edizione. Nel 2023 il Galà diventa “maggiorenne”

La consegna delle Castagne d’Argento 2022 è diventata l’occasione per ribadire un concetto: lo sport e i sogni che lo alimentano diventano spesso fonte di insegnamento per la vita. Lo hanno ribadito quasi tutti i premiati. Gli ingredienti ci sono stati tutti: protagonisti dello sport del passato e del presente che hanno fatto emozionare gli spettatori in sala, nel rivivere i momenti speciali dei loro successi ottenuti; dirigenti sportivi e giornalisti di settore che hanno raccontato i risultati e le vittorie dei campioni. Il tutto grazie all’organizzazione della Sicilpool di Pippo Leone.

Con l’assegnazione della Castagna d’Argento, sul palco allestito a Villa Romantica a Trecastagni per il 17° Galà dello Sport, si sono alternati personaggi del calibro di Antonio Rossi, Romano Battisti, Davide Cassani, Davide Mazzanti, Giovanni Valentini, Italo Cucci, Manlio Messina, Samuele Burgo e Andrea Schera Giovanni Finocchiaro e, per le squadre, il Cus Catania Volley.

Tra i premiati anche Copitel, società leader nelle forniture per ufficio che aiuta lo sport.

La serata che assegna la Castagna d’Argento è stata realizzata grazie alla fondamentale presenza dei partner Copitel, Ellevu Paris, Ias Service, Mallamo Medical Service, Sailpost Etnea Recapiti, GM Impianti, New Vecagel, Matec, Edis Group, B.M.S., MGA Impianti.

Non sono mancati i video messaggi con i saluti dei testimonial già insigniti della Castagna d’Argento Silvia Salis, Andrea Lo Cicero, Giovanna Trillini, Jacopo Volpi, Giovanni Malagò.

Tra i graditi ospiti, anche un pilastro storico del Galà, Alberto Cova,campione olimpico dei 10.000 metri piani ai Giochi di Los Angeles 1984, già Castagna d’Argento nel 2008 e cittadino onorario di Trecastagni.

Ad intervallare i vari premiati durante la serata presentata con la consueta qualità e passione da Ruggero Sardo insieme a Martina Leone, è stata la ricca selezione musicale affidata al giovane pianista Mattia Barbagallo.

“Il Galà – afferma il patron e organizzatore Pippo Leone – premia lo sport in tutte le sue sfaccettature, dagli atleti ai dirigenti, dai tecnici ai giornalisti sportivi, perché chi pratica sport contribuisce a definire il proprio stile di vita. Perché dietro ogni attività sportiva ci sono passione e determinazione, impegno e fatica, sfide e obiettivi, e le medaglie, le coppe, le targhe e i premi ottenuti, sono il raggiungimento del sogno realizzato. Io lo realizzo ogni anno ogni volta che consegno la Castagna d’Argento. Stasera sono particolarmente emozionato perché avere riunito da 17 anni grandi protagonisti dello sport, è una soddisfazione immensa. Grazie alla commissione e a tutti coloro che collaborano per la riuscita del premio. L’anno prossimo diventiamo “maggiorenni” e sarà un’altra grande edizione”.

Ad inaugurare la serata anche le parole del presidente della Giuria, il Generale Enzo Parrinello: “Ogni anno facciamo un ulteriore step e al contempo, a ogni edizione diventa sempre più difficile replicare il successo della precedente. Pippo Leone ci riesce, e avere un parterre di così grande prestigio, è davvero un onore. Stiamo lavorando già per la prossima edizione, la diciottesima”.

Con Giovanni Finocchiaro, primo dei premiati e giornalista del quotidiano La Sicilia, si è parlato anche del nuovo Catania: “Una dirigenza forte ed equilibrata, quella rossazzurra – ha detto Finocchiaro –. Ringrazio la redazione del quotidiano e la mia famiglia, per il premio ricevuto”. Poi è stato il turno del Cus Catania Volley neopromosso in B2 femminile e rappresentato sul palco da Salvo Lutri: “Ringrazio il presidente Luigi Mazzone e Pippo Leone. Noi al Cus siamo promotori dello sport ed è una mission che va dai più giovani fino all’inclusione dei diversamente abili”.

Si è saliti sulla cresta dell’onda con Romano Battisti, grinder di Luna Rossa che ha raccontato le sensazioni di lavorare su una barca che ha fatto e continua a fare la storia: “E’ una grande sfida che costruiamo ogni giorno. Per me avere la possibilità di rappresentare l’Italia con Luna Rossa Prada Pirelli Team è un sogno raggiunto”. A premiare Battisti è stato Sergio Parisi.

Il calcio è tornato protagonista con Italo Cucci, brillante giornalista accolto con un lungo applauso: “Questa sera ho trovato qui grandi ammiratori del Guerin Sportivo, che sento come la più bella esperienza lavorativa della mia vita. Il mondo dello sport insegna ad affrontare ogni argomento, anche la guerra, come ho fatto al Resto del Carlino. Ma io ero schierato per la pace. A Catania mi lega un grande ricordo: quello di Angelo Massimino”. Il premio è stato consegnato da Michela Giuffrida.

Davide Mazzanti, allenatore della nazionale femminile italiana di volley ha sottolineato le sfide future: “L’asticella è già altissima, vogliamo essere ancora più costanti. L’abbiamo fatto dopo le Olimpiadi e sono arrivati grandissimi risultati”.

Dalla pallavolo al ciclismo, con Davide Cassani: “Il ciclista è un ragazzino che aveva un sogno. Mio padre mi ha trasmesso questa passione. Correre in bicicletta non è un sacrificio, ci sono momenti difficili, ma il bello della vita è proprio questo”.

Il direttore dell’area business della Figc Giovanni Valentini ha dato il senso di cosa vuol dire promuovere il movimento azzurro: “Raccontiamo bellissime storie. È vero, c’è stata la delusione del mondiale, ma ci sono tante altre soddisfazioni, come gli Europei vinti, i successi della nazionale femminile, il movimento giovanile, e le prossime finali di Nations League”. A premiare Valentini, Lino Gurrisi e Ignazio Fonzo.

Altro sport rappresentato, la canoa, con Samuele Burgo e Andrea Schera, grandi protagonisti siciliani con le Fiamme Gialle e in maglia azzurra. A premiarli, Luciano Bonfiglio, presidente della Federazione italiana canoa e kayak. In sala, riuniti in un’unica occasione c’erano altri grandi interpreti della canoa come Antonio Scaduto e Andrea Facchin.

L’ultimo a ricevere il premio è stato un mito come Antonio Rossi, protagonista assoluto non solo della canoa, ma dell’intero sport italiano: “Una responsabilità importante, avendo i riflettori puntati addosso, perché devi rappresentare un esempio. Quando poi diventi padre, è ancora più importante il messaggio che trasmetti, come se avessi sempre di fronte i tuoi figli. Il sistema sport in Italia è stato eccellente durante la pandemia e i risultati ottenuti ne sono una dimostrazione”.

Durante la serata sono stati assegnati anche i premi speciali ai podisti etnei Carmen Calafato, Rosa Celentano e Cristian Longo, per la bellissima ed emozionante partecipazione – lo scorso novembre – alla Maratona più famosa al mondo, quella di New York. A premiarli, è stato il grandissimo Alberto Cova.

Il Galà dello Sport gode del patrocinio della Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, con in testa il presidente Gaetano Galvagno, è stato organizzato con la collaborazione di ANSMES (Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del CONI e del CIP) per la promozione delle Stelle al merito sportivo, dell’assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo retto da Francesco Paolo Scarpinato, del Comune di Trecastagni con in testa il sindaco Pippo Messina e l’assessore allo Sport Gianfranco Calogero, del Coni regionale e provinciale presieduti rispettivamente da Sergio D’Antoni e da Enzo Falzone, con cui si è cementato negli anni un rapporto di costante partnership, e con il supporto tecnico di Primamusica Multimedia Project.

La Castagna d’Argento premia i grandi nomi del mondo dello sport, che hanno contribuito a portare l’Italia sul tetto del mondo grazie ai loro successi. Il premio è divenuto, edizione dopo edizione, sempre più ambito a livello nazionale grazie alla passione e alla tenacia del Comitato organizzatore e della Giuria presieduta dal Gen. Vincenzo Parrinello, composta da personalità notabili dello sport come Fabio Pagliara ed Enzo Falzone. A fine serata, proprio il Generale Parrinello ha voluto ufficializzare che nella prossima edizione non sarà più il presidente. Gli è stata affidata infatti la presidenza della giuria del Premio Internazionale Fair Play Menarini “ma darò sempre il mio contributo al Galà” – ha garantito Parrinello. Il nuovo presidente di giuria sarà Fabio Pagliara. In commissione entra Andrea Vidotti.

SABATO 17 DICEMBRE, IN DIFFERITA SU VIDEO MEDITERRANEO

La serata, trasmessa in diretta streaming attraverso la frequenza 99.00 – 88.60 MHz dell’emittente radiofonica Radio Amore da Roberta Mangiafico e Francesco Ricca e attraverso il canale Twitch di Radio Amore, è stata trasmessa live anche sul canale web di Webmarte Tv channel.

Sabato 17 dicembre alle ore 21.00 sarà possibile vedere integralmente la serata di gala e rivivere i bellissimi ed emozionanti momenti delle consegne della Castagna d’Argento, attraverso il canale 17 dell’emittente televisiva Video Mediterraneo.

Com. Stam. + foto