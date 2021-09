Il settore “Servizi Sociali” del Comune di Marsala rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’accesso al servizio Centro Diurno Minori presso L’Istituto Sacro Cuore del Verbo Incarnato di via G. Falcone e il Semi-Convitto dell’Istituto Santa Chiara di c.da Strasatti.

I minori di età compresa tra 6 e 13 anni saranno assistiti dal 1° Ottobre al 31 Dicembre 2021, salvo proroghe compatibilmente con le risorse in bilancio. Nel suddetto trimestre, le attività programmate sono previste per n. 20 minori per ogni Istituto e si svolgeranno da Lunedì a Venerdì, dalle ore 15 alle 19 (dalle 14 per quello di Strasatti, comprensivo del pasto). Il servizio socio – assistenziale è finalizzato a favorire la crescita e la socializzazione del minore, nonchè offrire allo stesso sostegno e supporto didattico. “L’obiettivo, sottolinea l’assessore Giuseppe D’Alessandro, è anche quello di affiancare la famiglia nella sua azione educativa e×prevenire situazioni di disagio, valorizzando quindi il rapporto con la comunità locale che, in definitiva, si traduce in un accrescimento della sensibilizzazione ad una società multietnica e multiculturale, strettamente legati ai concetti di legalità e uguaglianza”. Compiti educativi che saranno svolte da personale qualificato attraverso attività ricreative, artigianali, musicali, teatrali, sportive, corsi e incontri formativi…Le famiglie interessate, in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso Pubblico – online sul sito web istituzionale alla pagina

http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/31193– contenente anche lo schema di domanda, possono presentare istanza entro il prossimo 28 Settembre.

Com. Stam.