“Christmas Carols” e “Tournedos alla Rossini” al Teatro Massimo nel weekend per celebrare in musica l’inizio delle festività natalizie

Un fine settimana ricco di appuntamenti musicali con i concerti e gli spettacoli del Teatro Massimo. A partire da sabato 9 dicembre alle 17:00 in Sala ONU (e in replica domenica 10 sempre alle 17:00) dove torna in scena “Tournedos alla Rossini”, lo spettacolo dedicato al genio del compositore pesarese e al mistero che avvolge il suo ritiro dalle scene a soli 37 anni.

Il testo di Paolo Vittorio Montanari prende spunto da lettere, biografie e articoli di giornali dell’epoca e tra battute, pensieri, intermezzi cantati e d’orchestra prova a svelare questo mistero

Ad animare la scena gli attori, Roberto Burgio nel ruolo di Rossini, Paride Cicirello in quello del giornalista Marius Luciani, e i cantanti chiamati a dare vita a due importanti artisti lirici realmente esistiti: i soprani Noemi Muschetti e Federica Maggì si alternano nel ruolo della celebre cantante Adelina Patti, e i baritoni Daniele Muratori Caputo e Francesco Bossi interpretano l’altrettanto celebre Antonio Tamburini. Sul podio dell’Orchestra del Teatro Massimo dirige Elia Andrea Corazza che firma anche le orchestrazioni delle arie d’opera e dei brani da camera di Rossini. La regia è affidata a Yamal das Irmich, le luci sono di Vincenzo Traina, gli elementi scenici a cura di Stefano Canzoneri e i costumi a cura di Marja Hoffmann. Biglietti:Intero 10 euro; Ridotto 8 euro.

Entra nel vivo dell’atmosfera natalizia “Christmas Carols”, il secondo appuntamento in programma in Foyer, sempre sabato 9 dicembre ma alle 20:30 (in replica domenica 10 dicembre alle 18:00 e alle 20:00). Una fiaba musicale in cinque quadri tratta dalla celebre e toccante novella di Natale di Charles Dickens “A Christmas Carol”con il suo messaggio di amore e solidarietà. Le musiche originali di Salvatore Nogara eseguite dalla Massimo Toys Orchestra fanno da colonna sonora ai capitoli della fiaba che è stata adattata per il teatro da Claudio Di Domenico e narrata dalle voci recitanti di Piergiorgio Geraci e Carlo Manzone. Dirige il Maestro James Hutchings. Ad arricchire il racconto, tra un capitolo e l’altro sarà eseguita una selezione di canti natalizi tradizionali e moderni, che impegneranno il Coro di Voci Bianche diretto dal Maestro Salvatore Punturo. Fra questi Carol of the bells del compositore ucraino Mykola Leontovich, e Les Anges Dans Nos Campagnes, il canto tradizionale francese ispirato ai cantici medioevali, dove il coro degli angeli e dei pastori celebra la nascita di Gesù. Biglietti: Intero 10 €; Ridotto 8 €.

