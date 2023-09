Si conclude domenica 10 settembre la quarta edizione di “Ciavuri e Sapuri Fest” di CNA ultimo dibattito su “antimafia: l’etica dell’impresa” e consegna della borsa di studio intitolata a “Peppino e Felicia Impastato”

Si conclude domenica 10 settembre, la quarta edizione di “Ciavuri e Sapuri Fest” di CNA che quest’anno si sta svolgendo sul lungomare di Mondello a Palermo. Ultima giornata per il village con più di cinquanta eccellenze siciliane dallo sfincione di Bagheria, alla porchetta di maialino nero dei Nebrodi, dalle conserve di Leonforte, al pane di Corleone cucinato ancora con le fascette di ulivo, il miele biologico, le birre artigianali, e ancora il vino, i legumi, la pasta, i dolci.

Un vero e proprio viaggio alla scoperta di tanti territori, di prodotti unici e soprattutto si possono incontrare e conoscere gli artigiani, piccoli imprenditori, che quotidianamente con devozione e passione continuano a produrre prodotti eccezionali e a raccontare una Sicilia autentica fatta di tradizioni e di sapori genuini. Gli stand apriranno alle 18 e chiuderanno all’una.

Alle ore 18.30 allo Spazio Talk (allestito al Mida 2) ultimo dibattito dei quattro in programma in questa edizione del Festival, sul tema “Antimafia: l’etica dell’impresa”. Parteciperanno: il componente Commissione nazionale parlamentare antimafia Raoul Russo, il presidente Commissione regionale antimafia regione siciliana Antonello Cracolici, il presidente nazionale CNA Dario Costantini, il presidente Tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini, lo scrittore e professore Lorenzo Palumbo, la fondatrice progetto “Cotti in fragranza” Nadia Lodato, conduce il talk il giornalista Nino Amadore.

A chiusura del talk il Presidente di CNA Dario Costantini consegnerà la borsa di studio in memoria e ricordo di Felicia e Peppino Impastato ad Aurora Vanchieri, una giovane e promettente studentessa palermitana, per farle proseguire gli studi universitari e per mettere a frutto il suo talento di fotografa. Per l’occasione sarà presente Giovanni Impastato. La diciottenne diplomata in Servizi Commerciali e Pubblicitari all’Istituto superiore professionale Majorana, ha svolto il suo primo stage in fotografia proprio a questa edizione di “Ciavuri e Sapuri Fest” grazie alla CNA, che ha deciso di investire sul talento di Aurora e si sostenerla nel suo percorso formativo e lavorativo.

Dalle 20 in poi prenderà il via l’ultimo concerto con i “Two Giants Trio” e i “Jack & The Starlighters”, con a seguire music set a cura di Vincenzo Callea e Vincenzo Canzone.

Com. Stam. + foto