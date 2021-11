Circo Rinaldo Orfei Palermo

Palermo: al via la stagione circense con la fantastica arte del Rinaldo Orfei Dal 19 novembre al 30 gennaio, il circo con le grandi attrazioni pluripremiate al Festival di Montecarlo e al Festival di Latina

A Palermo si apre la stagione circense con l’arte e la tradizione del Circo Rinaldo Orfei, che sposa la novità ed affascina il suo pubblico come sempre. Il complesso circense di Tayler Martini con uno spettacolo inedito e ricco di attrazioni internazionali, pluripremiate al Festival di Montecarlo e al Festival di Latina, è nel capoluogo siciliano dal 19 novembre al 30 gennaio.

Il confortevole chapiteau si trova in area centro commerciale Forum Palermo. In programma i seguenti spettacoli: tutti i giorni ore 17.30 e 21.00; sabato, domenica e festivi ore 16.30 e 19.30; 25 dicembre e 1 gennaio ore 18.00 e ore 21.00; 31 dicembre veglione ore 21.30; chiuso tutti i martedì, escluso il 7 e il 28 dicembre ed il 4 gennaio. Per ulteriori informazioni ed eventuali promozioni è possibile consultare la pagina Facebook Circo Orfei e chiamare il numero 3490953945.

Lo show circense si svolgerà in piena sicurezza nel rispetto delle norme anti-Covid, mascherina da portare con sé.

Tradizione circense, comicità, musicalità, numeri aerei, equilibrismo, attrazioni esotiche e novità s’intersecano nello show con una grande parata di artisti. Tra le prestigiose attrazioni, i maestosi elefanti della famiglia Gartner, vincitori del Festival di Montecarlo, un’esibizione da record per i conduttori e per i tre bellissimi esemplari.

Lo straordinario numero di felini, tigri e leoni guidati da Redy Montico, guest star del Festival di Latina.

La tecnologia e l’innovazione approdano al circo con un’attrazione che dall’America giunge in Italia ed è amata da grandi e bambini, l’auto Transformer.

In pista il defilè di animali esotici, cammelli, zebre, lama, pony, bisonti europei, zebu’, struzzi. Coreografie di presenza scenica, giochi di luce e colori, per uno spettacolo che riserva anche un gran finale e tante altre attrazioni che saranno intervallate dai clown musicali i Bazan.

Si puo’ inoltre visitare lo zoo, domenica e festivi dalle 10.00 alle 13.00.

Com. Stam.