Circolo Nautico Tecnomar la vittoria del gavitello d’argento-challenge trophy “bruno calandriello”

Duende Aeronautica Militare e Scugnizza vincono rispettivamente in Divisione 1 e Divisione 2 il Campionato Nazionale d’Area dell’Alto Tirreno, valevole per la selezione al Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura di fine giugno.

Alto contenuto tecnico per la decima edizione del Gavitello d’Argento-Challenge Trophy “Bruno Calandriello”, storica regata a squadre composte ognuna di due barche (separate in due flotte, Divisione 1 e Divisione 2). “Ci ha fatto piacere vedere quest’anno barche ed equipaggi in rappresentanza di yacht club alla loro prima partecipazione, ma allo stesso tempo siamo onorati della presenza di alcuni team che ogni anno rinnovano la loro iscrizione dimostrando che il nostro Trofeo Challenge è un titolo ambito”, ha dichiarato Filippo Calandriello, direttore sportivo dello Yacht Club Punta Ala, figlio di Bruno Calandriello, storico presidente dello YCPA a cui la regata è intitolata.

Grande novità del 2023, il Gavitello d’Argento-Challenge Trophy “Bruno Calandriello” è stato valido anche come Campionato Nazionale di Area dell’UVAI. “Quest’anno abbiamo sdoppiato sia in Adriatico sia in Tirreno il numero di regate valevoli come selezione per il Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura che si disputerà a Marina di Carrara dal 28 giugno al 1° luglio”, ha spiegato Fabrizio Gagliardi, presidente UVAI, oltre che regatante al timone del suo X-35 Mod. Excalibur E Cubit. “Per l’alto Tirreno non potevamo non scegliere la storica regata del Gavitello d’Argento”.

Sei le prove disputate in due giorni, con vento leggero il sabato e più fresco la domenica. La vittoria del Gavitello d’Argento-Challenge Trophy “Bruno Calandriello” è andata alla squadra del Circolo Nautico Tecnomar composta dallo Swan 45 Ulika di Stefano Masi e dall’Italia Yachts 11.98 Scugnizza di Enzo De Blasio. Quest’ultimo ha dominato la Dissone 2, aggiudicandosi a punteggio pieno anche il Campionato Nazionale di Area con sei primi posti di giornata. Al secondo posto lo Yacht Club Punta Ala rappresentato dallo Swan 45 Cronos No Limit di Valerio Battista e l’X-35 Dolcenera di Fabio Bisti. Al terzo, il Circolo Vela Roma che ha schierato il Vismara 46 Duende Aeronautica Militare (vincitore del Campionato Nazionale di Area nella Divisione 1) ed Excalibur E Cubit.

Questi tutti premiati

Timoniere “Corinthian” ORC 1

STEFANO MASI – ULIKA

Timoniere “Corinthian” ORC 2

VINCENZO DE BLASIO – SCUGNIZZA

CLASSIFICA OVERALL



ORC 1

3. CRONOS NO LIMITS, Swan 45 di VALERIO BATTISTA

2. ULIKA, Swan 45 di STEFANO MASI

1. DUENDE AERONAUTICA MILITARE, Vismara 46 di RAFFAELE GIANNETTI



ORC 2

3. X-REAL, X 35 di BIANCA MARIA GIORDANO

2. DOLCENERA, X 35 di BISTI-LALLAI-GIUSEPPINI

1. SCUGNIZZA, Italia Yacht 11.98 di VINCENZO DE BLASIO



Trofeo 151 Miglia – Gavitello d’Argento Combinata divisione ORC 1

ULIKA, Swan 45 di STEFANO MASI



Trofeo 151 Miglia – Gavitello d’Argento Combinata divisione ORC 2

DOLCENERA, X 35 di BISTI-LALLAI-GIUSEPPINI



TROFEO CHALLENGE “Bruno Calandriello



3a Squadra classificata: CIRCOLO VELA ROMA – PUNTI 38

Barca 1: DUENDE AERONAUTICA MILITARE, Vismara 46 di RAFFAELE GIANNETTI

Barca 2: EXCALIBUR E-CUBIT, X 35 di Fabrizio Gagliardi



2a Squadra classificata: YACHT CLUB PUNTA ALA 1 – PUNTI 37

Barca 1: CRONOS NO LIMITS, Swan 45 di VALERIO BATTISTA

Barca 2: DOLCENERA, X 35 di BISTI-LALLAI-GIUSEPPINI



1° Squadra classificata: CIRCOLO NAUTICO TECNOMAR – PUNTI 17

Barca 1: ULIKA, Swan 45 di STEFANO MASI

Barca 2: SCUGNIZZA, Italia Yacht 11.98 di VINCENZO DE BLASIO



