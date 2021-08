Prosegue il mercato della Saracena Volley con le riconferme delle giocatrici che hanno conquistato, la passata stagione, la storica promozione nel campionato di Serie B2. La società ha riconfermato, per il secondo anno consecutivo, la palleggiatrice messinese Clara D’Arrigo, classe 2001.

Dopo alcuni anni in Serie C con il Team Volley Messina, ed una parentesi con l’Akademia Sant’Anna in Serie B2, Clara D’Arrigo ha scelto la Saracena Volley contribuendo, da protagonista, al salto di categoria nella quarta serie nazionale.

“Ho deciso di rimanere nella Saracena – ha commentato Clara D’Arrigo – perché la scorsa stagione mi sono trovata molto bene sia con le compagne che con tutto lo staff. La Saracena è una società che punta sulla crescita delle giovani atlete che è un requisito difficile da trovare in altre squadre. Da questa stagione mi aspetto un’importante crescita dal punto di vista tecnico, la possibilità di fare esperienza in una categoria importante come la Serie B2 e finalmente riavere un palazzetto pieno di persone se il covid lo permetterà”.

La società è sul mercato e, nei prossimi giorni, ufficializzerà le altre riconferme ed i nuovi arrivi.

“Dopo l’annuncio del nuovo allenatore Antonio Cortese – ha detto il presidente Luca Leone – stiamo lavorando per allestire la squadra basandola sui punti fermi del team che ha conquistato la promozione. Puntiamo molto su Clara D’Arrigo, una giovane lo scorso hanno ha dato un ottimo contributo e che potrà ancora crescere svolgendo un ruolo importante anche in Serie B2. Nei prossimi giorni proseguiremo il mercato per aggiungere i tasselli necessari al fine di creare una squadra competitiva in grado di ottenere una salvezza tranquilla”.

Com. Stam.