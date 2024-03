Classe Mini 6.50- Inizia il Campionato Italiano Mini 6.50: Arcipelago 650

Al via alle 12.00 di giovedì 14 marzo la Arcipelago 650, primo appuntamento del Campionato Italiano Classe Mini 6.50.

I 17 equipaggi della categoria Serie e gli 8 della categoria Proto si affronteranno lungo uno dei due percorsi di 180 miglia, che, a seconda delle condizioni meteo, si snoderà tra:

PERCORSO 1 : Punta Ala, Isola d’Elba, Capraia, Isola d’Elba, Giglio, Giannutri, Isola dello Sparviero, Punta Ala.

: Punta Ala, Isola d’Elba, Capraia, Isola d’Elba, Giglio, Giannutri, Isola dello Sparviero, Punta Ala. PERCORSO 2: Punta Ala, Isola dello Sparviero, Giannutri, Giglio, Isola d’Elba, Capraia, Isola d’Elba, Punta Ala.

Tra i partecipanti che regateranno in doppio anche Francesco Renella e Matteo Sericano, Presidente di Classe Mini 6.50 Italia, su Morgane:

“Dopo una conferenza stampa di successo per il trentennale della classe, con oltre 200 partecipanti, è finalmente giunta l’ora della prima regata stagionale, l’Arcipelago 650. Nonostante alcuni ritiri dell’ultimo momento, la partecipazione è alta, testimoniando un forte entusiasmo dopo i festeggiamenti. La presenza di nuovi armatori e giovani è un segno positivo per il futuro della classe”.

Su Gigali, invece, Giulia Chiara Farnetani:

“Sarà la prima regata con Gigali, quindi sono molto contenta di fare il primo passo concreto verso una possibile qualifica per la Transat 2025. Sarà più un campo di prova per provare il feeling con la barca e tutte le particolarità che contraddistinguono la Classe Mini, ma comunque cercherò di dare il massimo.”

Sulla linea di partenza anche Francesco Farci e Arianna Liconti che hanno partecipato alla Boulangère Mini Transat 2023.

Questo il commento di Francesco:

“La Arci è stata la mia prima regata in mini, un momento che non si scorda mai. La prima regata di un meraviglioso progetto Transat portato a termine solo qualche mese fa.

Ora torno alla Arci, questa volta insieme ad Arianna, che dopo avermi aspettato all’ arrivo di ogni regata finalmente farà la sua prima regata Mini!

Che dire, tante miglia sono passate dalla mia prima Arci e sono contentissimo di terminare il mio progetto con Gintonic ritornando proprio a questa regata!

Ci sono tanti iscritti, tanti italiani e tanti stranieri, chiaro segno che il campionato messo in piedi quest’anno è sicuramente un grandissimo incentivo alla partecipazione e non vedo l’ ora di scendere in acqua a dare battaglia, ma la cosa più bella è che a fine regata faremo un mega barbecue come da tradizione!”

Alla sua prima partecipazione su Purple Haze, Paola Arcolin:

“Questa è la prima regata che faccio con la mia barca, Purple Haze, un proto del 2001, che dalla Transat del 2007 non ha più regatato. Dopo mesi di cantiere per rimettere la barca in ordine e pronta per le regate già essere qua a Punta Ala per la Arci è tanta roba!

Sono curiosa di vedere il confronto con le altre barche, come riusciremo a gestirla io e Pigy (il mio co-skipper) e sicuramente l’obiettivo principale è quello di chiudere le miglia, perché sto puntando alla Transat del 2025.”

Il Campionato Italiano Classe Mini 6.50 prevede, oltre alla Arcipelago, altre tre regate valide per la qualificazione: la Roma per Due il 13 Aprile, la Roma Barcellona il 24 Aprile e la Imperia MiniSolo il 5 settembre.

Per seguire la regata online:

Live Tracking: https://yb.tl/Arcipelago6502024

Social: https://www.instagram.com/classeminiita/

https://www.facebook.com/classemini650.italia

Sito web: https://www.classemini.it/

Com. Stam. + foto