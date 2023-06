Coach Pippo Sidoti confermato alla guida della Basket School Messina

Conquistata la promozione in serie B Interregionale, la dirigenza della Basket School Messina, dopo un breve periodo di riposo, si è rimessa nuovamente al lavoro per programmare il nuovo, impegnativo, campionato.

Il primo obiettivo del club presieduto da Massimo Zanghì era confermare alla guida tecnica della squadra coach Pippo Sidoti. Cosa che è avvenuta puntualmente, così il tecnico pattese, che ha condotto la squadra al salto di categoria, siederà per la sesta stagione sulla panchina giallorossa e metterà ancora una volta la propria professionalità a disposizione della squadra peloritana. Sidoti l’anno scorso, dopo la B sfiorata a Palermo, aveva deciso di fermarsi, ma era poi tornato a Messina a stagione in corso, per sostituire Francesco Paladina.

Il ritorno sulla panchina e la promozione centrata nel corso di una post season faticosa ed interminabile, hanno ridato la giusta energia a Pippo Sidoti, che adesso non vede l’ora di tornare sul parquet. Seppur nuova, la B Interregionale si presenta come un campionato molto intrigante e il buon Pippo non ha voluto mancare a quest’ennesimo appuntamento con lo sport che ama particolarmente. Lo abbiamo raggiunto nella sua Patti ed ovviamente, siamo ripartiti da dove avevamo lasciato…

Quella appena conclusa è’ stata una stagione lunga e difficile, risolta con l’ennesima promozione per Pippo Sidoti, dopo una bella rimonta…

“Per me sicuramente è stata una stagione particolare per tanti motivi: primo perché non ero mai arrivato in corsa in un campionato iniziato da quattro mesi, con tutte le situazioni sia di natura tecnica che psicologica, però posso dirti che contemporaneamente è stata una situazione nuova dove ho dovuto tirar fuori tutta la mia esperienza per riprendere una squadra che alla fine del girone di andata era in grosse difficoltà. Però ho trovato subito dei ragazzi che si sono messi a disposizione facilitandomi il lavoro che insieme abbiamo affrontato giornalmente. Malgrado le nove vittorie consecutive non sono mancati i problemi che ogni squadra ha durante la stagione. Però quando abbiamo sbagliato qualche partita, vedi la seconda dei playoff con il CUS Catania o la terza sempre dei playoff col Castanea, abbiamo trovato la forza e la compattezza per raggiungere un obiettivo che quando sono arrivato era molto distante”.

Quali sono stati i momenti salienti della stagione appena conclusa?

“I momenti salienti ma anche i più difficili sono state le otto partite dei playoff, sia per qualche infortunio sia perché qualche giocatore non è arrivato in grande forma nelle partite decisive”.

Il tuo percorso sportivo con la Basket School Messina prosegue, con quali obiettivi?

“Dopo 5 anni di collaborazione finalmente sono riuscito a regalare alla società ed ai meravigliosi tifosi questa sospirata promozione che per tre anni ci era sfuggita all’ultimo respiro. Non conoscendo ancora il campionato non posso parlare di obiettivi, ma la cosa importante è quello di costruire una squadra giovane. Con i dirigenti ci siamo tuffati dentro il mercato cercando di scegliere dei giocatori che siano alla nostra portata, con tanto talento che possa rispecchiare il mio modo di vedere la pallacanestro e contemporaneamente far divertire i nostri tifosi che vorrei vedere numerosi così come lo sono stati durante i playoff”.

La B Interregionale sarà un campionato tutto da scoprire con tanti derby. Cosa ti aspetti dal punto di vista tecnico?

“Essendo un campionato nuovo è troppo presto per dare giudizi dal punto di vista tecnico. Sia per tutti i derby che ci saranno sia per il blasone di tante società penso che sarà un campionato molto seguito sia dal punto di vista mediatico che come presenza nei vari palazzetti”.

Come detto, per coach Sidoti sarà sesta stagione al timone della Basket School, club che in questi anni ha sempre portato ai playoff, disputando campionati di alto livello e giocando ben tre finali in tre anni, senza dimenticare la splendida annata interrotta dalla pandemia. Sidoti è una delle figure di spicco della pallacanestro siciliana, il suo palmares parla chiaro, tanti i campionati vinti e i risultati conseguiti nella sua lunga carriera. La Basket School Messina è lieta di annunciarne la conferma e di poter fare affidamento sulla sua professionalità, la preparazione e sul suo notevole bagaglio di esperienza, con l’augurio di poter raggiungere nuovi successi.

