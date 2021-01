Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il nuovo numero dell’informativa periodica “Valutazione e Controlli” Approfonditi i principali provvedimenti legislativi e non, adottati dagli organismi nazionali e di categoria, in risposta agli eventi pandemici.

Nella prima parte del documento, quello dedicato ai Principi Contabili Nazionali, è riportato l’intervento legislativo sulla sospensione degli ammortamenti (legge n. 126/2020). A ciò si aggiunga il richiamo alla bozza del documento Interpretativo OIC n. 8 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio”, la Risposta OIC in merito a un quesito pervenuto in merito alla classificazione di partecipazioni acquisite con l’intendimento di una futura rivendita, la bozza del documento Interpretativo OIC n. 7, Legge 13 ottobre 2020, n. 126 “Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni”.

La sezione sull’OIV invece propone un abstract su un articolo pubblicato dalla rivista “La Valutazione delle aziende” dell’Organismo Italiano di Valutazione, dal titolo “Principi e formula generale di valutazione delle imprese a rischio di non sopravvivenza”. L’articolo ha come principale obiettivo quello di offrire al lettore validi suggerimenti per la valutazione delle imprese per cui non è possibile preservare la continuità aziendale, formulando ben 24 principi chiave, alcuni dei quali sono richiamati nell’informativa.

Con riferimento ai Principi di Revisione, terza sezione dell’informativa, l’aggiornamento riguarda l’attività posta in essere dall’Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) – comitato dell’International Federation of Accountants (IFAC), in merito all’elaborazione di un separato principio di revisione dedicato alla revisione delle imprese di minori dimensioni o, come definite dallo stesso IAASB, “imprese meno complesse”. In questa sezione si fa cenno anche al corso e- learning sulla revisione legale dei conti organizzato dal CNDCEC e messo a disposizione gratuitamente sul portale “Concerto”.

Per concludere troviamo la sezione dedicata ai Controlli Interni, in cui il focus è sul collegio sindacale delle società non quotate, mediante riferimenti di giurisprudenza (Corte di Cassazione, sez. I civ., 11 dicembre 2020, n. 28375) ed un documento di prassi (Le Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate).

