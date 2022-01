Competenze Digitali. Online il sistema di valutazione gratuito dell’UE. Fai il tuo test

Le competenze digitali sono oggi parte essenziale di quelle necessarie per esprimere al meglio la propria cittadinanza. Questo vale per di ciascuno di noi, soprattutto dei giovani.

Per facilitare la valutazione e il riconoscimento, la Commissione Europea ha messo a punto un sistema, che permette di valutare queste competenze in un quadro univoco, il cosiddetto DigComp.

Per verificare le tue competenze in base a questo quadro di riferimento, puoi utilizzare il portale (in italiano) MyDigiSkills (realizzato anche in collaborazione con Repubblica digitale), che ti aiuta a capire meglio il tuo livello di competenza digitale sulla base delle conoscenze, abilità e attitudini che hai nelle cinque aree del Quadro europeo delle competenze digitali per la cittadinanza.

Sono necessari circa 20 minuti per completare il test e alla fine otterrai un report sui tuoi livelli di competenza digitale, che potrai anche riportare nel tuo Curriculum.



Clicca qui per effettuare il test su MyDigiSkills

Com. Stam./foto fonte Informa Giovani