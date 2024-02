Comune di Palermo. Cambio al vertice del Gruppo di Forza Italia

Il gruppo consiliare di Forza Italia al Comune di Palermo si è riunito oggi presso la sede del partito in via Di Marco per la nomina del nuovo capogruppo.

“A Gianluca Inzerillo – affermano i componenti del Gruppo – che ha rappresentato il primo partito in Consiglio Comunale con grande senso di responsabilità, con enorme impegno, competenza e grande passione sia nei confronti della città che del gruppo consiliare va il nostro sincero ringraziamento per l’impegno profuso.”

Si è quindi proceduto alla nomina all’unanimità di Ottavio Zacco quale nuovo capogruppo.

“Siamo pronti a ripartire con questo nuovo assetto e con grande coesione interna al Gruppo – affermano i consiglieri di Forza Italia – con un “passaggio di testimone” per affrontare le sfide che ci attendono in Consiglio, ascoltando le istanze che vengono dai cittadini e determinare le condizioni per il buon funzionamento dell’Amministrazione, in piena sinergia e collaborazione con il Sindaco Lagalla e con gli alleati.”

Da parte dell’uscente Gianluca Inzerillo e di tutti i componenti del Gruppo, viene un “grosso in bocca al lupo” al neo capogruppo, con “l’augurio e la certezza che il suo lavoro porti il bene alla nostra comunità.”

Com. Stam. + foto