Roma – “Da questa mattina sarò in Sicilia, come avevo promesso, per incontrare i Sindaci e gli Amministratori locali delle aree di Palermo, Caltanissetta, Siracusa e Ragusa. E avrò modo anche di confrontarmi con i Commissari prefettizi di San Cataldo e di Pachino, due realtà sciolte per infiltrazioni mafiose.

Ho sempre pensato che il confronto diretto, l’entrare nel vivo delle esigenze delle Amministrazioni, rappresenti la ricetta migliore per individuare la soluzione su misura. In questo momento i Comuni siciliani stanno vivendo un momento di difficoltà, e lo Stato intende fare fino in fondo la sua parte. Come ha già fatto per i Comuni che si trovano nelle Regioni a Statuto ordinario. Ma dobbiamo tenere conto delle prerogative e delle competenze di ciascun livello istituzionale.

Questi giorni di lavoro saranno utili per individuare, già con la prossima Legge di Bilancio, soluzioni strutturali che consentano, anche agli Enti locali siciliani, di avviare un percorso di riequilibrio. Un lavoro che vorremmo completare, con loro, anche sui costi standard di asili nido e funzioni sociali.

Abbiamo l’obiettivo di garantire ai cittadini dell’isola una qualità della vita sempre migliore e gli stessi diritti di chi risiede nel resto d’Italia”. Lo scrive, sui social, il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.

