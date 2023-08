Con la cerimonia di apertura, e le parole del presidente Aracu, al via gli europei a Ponte di Legno

Con la cerimonia di apertura hanno preso il via i Campionati Europei di pattinaggio artistico Senior, Junior, Cadetti e Jeunesse a Ponte di Legno (Brescia) nel cuore della Valle Camonica.

A presentare ufficialmente il campionato è stato presidente di World Skate e della Federazione Italiana Sport Rotellistici Sabatino Aracu che ha subito commentato: “Siamo in una città meravigliosa a cui faccio i complimenti sia per le bellezze naturali, sia per la cura e la pulizia; Ponte di Legno sta diventando il tempio del pattinaggio artistico italiano. Ma un caro saluto va ai veri protagonisti di questo evento: gli atleti. Conosco la vostra passione sportiva, ma a voi va il mio pensiero perché sarete anche gli uomini e le donne del futuro”. Poi la parola è passata al sindaco di Ponte di Legno, Ivan Faustinelli: “Porto un saluto da parte di tutta l’amministrazione comunale. Per la nostra località è un piacere ospitare un campionato così importante. Ponte di Legno non conosceva il pattinaggio artistico fino a una decina di anni fa; poi, grazie al presidente del comitato organizzatore Ausilio Priuli e alla campionessa e allenatrice Sara Locandro, è nata una collaborazione che sta crescendo anno dopo anno. Grazie anche alla Federazione Italiana Sport Rotellistici per la fiducia che ci ha concesso”. Ad esprimere la soddisfazione per il fatto di ospitare gli Europei è stato infine il presidente della società organizzatrice Rosa Camuna Skating, Ausilio Priuli: “In questi giorni Ponte di Legno è e sarà il centro del pattinaggio artistico europeo grazie agli atleti delle 18 Nazioni presenti”. E se il giuramento dell’atleta è stato letto dal pluri campione azzurro Alessandro Liberatore, quello dei giudici è stato proclamato da Sirio Antonellini, giudice internazionale danza. Presenti alla cerimonia anche la vicepresidente FISR Marika Kullmann e il presidente della FISR Lombardia Guido De Vito.

In questa prima giornata di gare sono scesi in pista gli atleti e le atlete Junior e Senior della Solo dance.

Tra le Junior, al termine della Style dance, le due atlete italiane Francesca Michelini e Aurora Rebonato si piazzano rispettivamente al quinto e al settimo posto con 42.21 e 31.55. La prima posizione va provvisoriamente alla portoghese Mariana Sofia Pinheiro con 51.16, seguita dalla connazionale Catarina Craveiro con 50.40 e terza la spagnola Naroa Ruiz Monge con 45.07.

Tra i colleghi del maschile, invece, l’azzurro Emanuele Babuin si ferma al quarto posto con 42.20 punti. Prima di lui in testa la Nazionale spagnola con Ot Font Fernandez (53.35) a seguire quella portoghese con Diego Antonio Costa (45.11) e Vitor Morais Castro (42.85).

Qui Senior. Buona provvisoria seconda posizione per la nostra Caterina Artoni con 53.97 punti, prima di lei solo la spagnola Natalia Baldizzone Morales con 59.87 e dietro, al terzo posto, la portoghese Maria Beatriz Sousa con 53.71.

Invece nella style dance maschile l’italiano Giorgio Casella ottiene il terzo posto con 59.71 punti, davanti a lui il portoghese Pedro Walgode (68.70) e l’ispanico Llorenc Avarez Caballero (68.57). L’azzurro Alberto Maffei si ferma in quinta posizione con 53.65.

IL PROGRAMMA DI DOMANI, GIOVEDì 31 AGOSTO 2023

14.40 Style dance Cadetti femminile

16.40 Style dance Cadetti maschile

17.40 Style dance Jeunesse femminile

19.30 Style dance Jeunesse maschile



Per seguire la diretta streaming dell’evento sulla FisrTv qui

Per consultare il programma, i risultati e gli ingressi in pista qui

Com. Stam. FISR