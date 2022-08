Con “Né ricco né bono” al  Palermo Non Scema Festival  arriva la comicità dirompente di Simone Riccobono

Nell’isola pedonale allestita in via XX settembre dal Teatro Agricantus mercoledì 10 agosto salirà sul palco il giovane comico palermitano, seguito sulle piattaforme social da oltre 200mila follower, con lo spettacolo in cui racconta di sé con grande ironia

Continua con successo la sezione Open Source Comedy del “Palermo Non Scema Festival”, segmento nato con l’intento di attrarre i più giovani a teatro coinvolgendo tutti quegli artisti che rivisitano il mondo della comicità attingendo dal cabaret, dal varietà e dalla Stand-Up comedy, e che utilizzano canali alternativi: come gli show televisivi, i podcast, ma soprattutto il web. Mercoledì 10 agosto alle ore 21.30 sul palco allestito dal Teatro Agricantus di Palermo nell’isola pedonale di via XX Settembre, salirà proprio uno di loro, Simone Riccobono, nuovo volto della comicità palermitana che, dopo aver esordito nei laboratori de “La carovana Stramba” e aver inanellato i primi successi in tv con “Il ragazzo App” al “Sicilia Cabaret”, ha raggiunto il grande pubblico grazie ai suoi video che sui canali social sono seguiti da quasi 200mila follower.

Al “Palermo Non Scema Festival” Simone Riccobono proporrà il suo “Né ricco né bono”, monologo ad altissimo tasso di comicità in cui giocherà a prendersi in giro, a partire dal suo cognome: di origini medievali, veniva attribuito alle persone ricche di ogni bene…

A sentire Simone, sembra che nel tempo le cose siano cambiate, e non poco! A partire dalla sua situazione economica precaria Simone Riccobono, facendo leva sulle sue doti comiche e attoriali, passerà in rassegna tutte le noti dolenti della sua quotidianità: quelle di un single di 30 anni che vive in affitto in quello che viene considerato un periodo storico “tranquillo” – ma costellato da guerre, pandemie, carestie e minacciato dal surriscaldamento globale – in compagnia di un cane e un gatto. E’ proprio analizzando i vari aspetti della sua vita che si renderà conto che la vera ricchezza non risiede nelle cose materiali… e forse è molto più ricco di quanto non avrebbe mai pensato di essere!

La programmazione del “Palermo Non Scema Festival” riprende venerdì 19 agosto.

INFORMAZIONI

Biglietteria via XX Settembre, 80 – Tel. 091 309636

Aperta martedì e mercoledì h 11-13.30 e h 17-20; da giovedì a sabato h 11-13.30 e h 18.30-22; domenica h 18.30-22

Inizio spettacoli: Dal 21 luglio al 29 agosto ore 21.30, dal 30 agosto al 3 ottobre ore 20.30

Biglietti: da 10 euro

Biglietteria on line

https://www.agricantus.cloud/

https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/

https://www.tickettando.it/

