Concerti e spettacoli in Sicilia: apre Tommaso Paradiso il 2 dicembre

Entra nel vivo la stagione dei grandi spettacoli 2023/2024. Ad aprire sarà Tommaso Paradiso il 2 dicembre al PalaCatania di Catania. A seguire sono previsti gli show di Luca Ravenna, Mannarino, Coez & Frah Quintale, Enrico Brignano, Levante e Ultimo. A questi grandi nomi se ne aggiungeranno altri in vista della nuova edizione del Wave Summer Music, organizzato e promosso da Giuseppe Rapisarda Management, che sarà il Festival protagonista dell’estate siciliana.

Tommaso Paradiso2 dicembre 2023 – PalaCatania Catania

Tommaso Paradiso è stato tra i primi artisti a riprendere a suonare dal vivo lo scorso anno. Durante la primavera del 2022 il suo Space Cowboy Tour ha portato l’omonimo disco nei teatri di tutta Italia. In estate è arrivato il travolgente Tommy Summer Tour, una festa che ha collezionato numerosi sold out al suono delle grandi hit di uno dei cantautori più amati della scena contemporanea italiana. Tommy 2023 è partito proprio dalla città di Tommaso, Roma (giovedì 16 novembre, Palazzo dello Sport) e sarà in Sicilia in un’unica data a Catania (PalaCatania) il 2 dicembre 2023. Tommy 2023 sarà l’occasione per ascoltare live tutti i più grandi successi che hanno reso Tommaso Paradiso uno dei più popolari cantautori italiani contemporanei: da Completamente (triplo platino) a Riccione (quadruplo platino), fino a Ricordami (disco di platino) e Non avere Paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino; e ancora fra gli altri Felicità Puttana (quadruplo platino), Da Sola In The Night (disco di platino), Promiscuità, Fine Dell’Estate (disco d’oro), Zero Stare Sereno (disco di platino), Tutte Le Notti (disco d’oro) e Magari No (disco d’oro), dall’album Space Cowboy (disco d’oro).

Luca Ravenna

28 dicembre 2023 – Teatro Al Massimo – Palermo

29 dicembre 2023 – Teatro Metropolitan – Catania

Dopo i grandi sold-out di Ravenna, Spoleto, Milano, Padova e Trento, il nuovo tour Red Sox di Luca Ravenna continua a registrare numeri da record. Lo spettacolo farà tappa al Teatro Al Massimo di Palermo il 28 dicembre 2023 e al Teatro Metropolitan di Catania il 29 dicembre 2023.

Red Sox, che ha un importante contributo dalla cultura americana e dalla tradizione statunitense, rappresenta il grande ritorno sui palchi di Luca Ravenna a distanza di quasi un anno da un 2022 ricchissimo di successi che l’ha visto registrare decine di migliaia di presenze in Italia e in Europa, primo tra i comedian italiani della nuova generazione a sbarcare all’estero. “Lo spettacolo è un work in progress – ha detto Luca Ravenna – i pezzi cambiano in continuazione, parto da un’idea e poi mi trovo a raccontare tutt’altro e non l’obiettivo che mi ero prefissato. Ci saranno sicuramente tanti episodi autobiografici, le differenze regionali del nostro Paese, la mia esperienza recente in America e poi dei temi che non sono più affrontati dalle giovani generazioni come il romanticismo e l’amore, affronterò anche i tre grandi tabù italiani: la droga, le raccomandazioni e la blasfemia”.

Mannarino

30 dicembre 2023 – Teatro Biondo – Palermo

Dopo un tour trionfale di quest’estate con un doppio sold out alla Cavea dell’Auditorium di Roma, con oltre 20 date in tutta Italia (tutte sold out) e più di 40.000 paganti, Mannarino annuncia a grande richiesta il prosieguo di “Corde” per gli ultimi appuntamenti live del progetto, in partenza il 29 novembre da La Spezia. Il tour sarà a Palermo il 30 dicembre 2023 al Teatro Biondo.

Un tour diverso dalle precedenti versioni di “Corde” che mette al centro i pensieri e le riflessioni dell’artista attraverso una scelta musicale che spazia tra le canzoni degli album più recenti a quelli più storici, spogliandole delle loro sonorità originali. “Quelle stesse canzoni che sono nate con il suono della chitarra fin da quando avevo 16 anni e cominciavo da autodidatta ad approcciarmi allo strumento. E proprio ora, più che mai, ripenso a quella volta, di tanto tempo fa, quando un musicista gitano di Barcellona mi scrisse su una pagina una frase che tradotta suonava così “‘chi entra nella giungla delle 6 corde non ne esce vivo’“ – ha commentato Mannarino. La performance prende vita in venue intime e suggestive per rivivere a pieno l’inimitabile rapporto che il cantautore ha costruito negli anni con il suo pubblico. Nato da un concept originale di Mannarino, “Corde”, che compie 10 anni, torna per le ultime date a dicembre e gennaio, in cui il cantautore si racconta attraverso un insieme di strumenti a corde che vibrano insieme e lo accompagnano nella ricerca di sé.

Coez & Frah Quintale

20 gennaio 2024 – PalaCatana – Catania

Coez e Frah partiranno insieme per il tour nei palazzetti già dalle prime settimane del prossimo anno: spinti da un’amicizia decennale, porteranno on stage non solo i brani del loro album “Lovebars” ma anche le hit e i dischi solisti più famosi. In Sicilia prevista una data unica al PalaCatania di Catania il 20 gennaio 2024. Uniti da un’innegabile intesa personale e artistica, quella di Coez e Frah Quintale è un’amicizia che nasce soprattutto dalla condivisione delle origini hip-hop. Con le loro caratteristiche (coolness, freschezza, attualità) i due si scambieranno rime ed incastri perfetti sui palchi più importanti d’Italia, davanti a un pubblico che potrà godersi le performance di due artisti che vantano nel loro repertorio diversi brani di successo.

Enrico Brignano

29 gennaio 2024 – Teatro Metropolitan – Catania

Dopo il grande successo del tour che ha girato tutta Italia in inverno con oltre trenta date interamente sold out, proseguito anche in primavera e in estate, a grande richiesta si aggiungono nuovi appuntamenti per la tournée invernale di “Ma… Diamoci del tu!”, lo spettacolo di Enrico Brignano scritto con Manuela D’Angelo e la collaborazione ai testi di Alessio Parenti, con le musiche originali di Andrea Perrozzi.

Enrico Brignano sarà a Catania lunedì 29 gennaio 2024 al Teatro Metropolitan per un unico appuntamento siciliano.

“Siccome poi sono in vena di confidenze – ha detto Brignano – nel mio spettacolo mi concedo di parlare di aspetti inediti della mia professione e di una storia personale che poi assurge a paradigma un po’ per tutti… sì, perché per la prima volta ho deciso di raccontare le delusioni, le false partenze, tutti i NO che ho collezionato nella mia vita professionale – e non. Certo sempre con un sorriso, mai prendendomi sul serio, ma sottolineando come tutto serva nella vita, anche un rifiuto ci può fortificare e renderci quel che siamo oggi. Coadiuvato sul palco dal maestro Andrea Perrozzi, io parlo; con la collaborazione di due presenze “moleste” ma preziosissime, Pasquale Bertucci e Michele Marra, io intanto continuo a parlare. Quando poi mi lasciano da solo sul palco, parlo ancora. Ebbene sì, c’ho tanto da parla’. E qualche volta anche da lamentarmi. “Ma lei Brignano non sa che lamentarsi è tipico delle persone anziane?”; “Certo che lo so. Ma intanto lei, coso… mi dia del tu!”.

Levante

6 e 7 aprile 2024 – Teatro Al Massimo – Palermo

9 aprile 2024 – Teatro Metropolitan – Catania

Tre appuntamenti in Sicilia per Levante. L’artista di origini siciliane sarà a Palermo (Teatro Al Massimo) il 6 e 7 aprile 2024 (la prima data è già sold out) e il 9 aprile 2024 al Teatro Metropolitan di Catania. La cantautrice, autrice e scrittrice siciliana è reduce da un tour in cui ha ripercorso con il pubblico questi primi 10 anni di musica, anni importanti di costruzione, anni che coincidono con la pubblicazione di 5 dischi e 3 libri a cui si sono aggiunte colonne sonore, concerti in Italia e all’estero e molto altro.

Ultimo

28 giugno 2024 – Stadio – Messina

Ultimo continua a polverizzare biglietti su biglietti e anche la data allo Stadio di Messina (28 giugno 2024) registrerà un grande successo di pubblico. “Da sempre io punto all’eccellente” canta Ultimo in uno dei suoi successi in musica, e questo spirito lo porta a scalare vette sempre più alte, con numeri che gli hanno conferito il titolo di principe degli stadi e cantautore dei record. Lo show, curato nei minimi dettagli, è pensato per dare valore a ogni singolo segmento, per oltre due ore di musica ed emozioni senza sosta. Su un palco imponente, con oltre 600mq di ledwall a dominare le retrovie e un massiccio impianto luci (più di 500 i corpi illuminanti), suggestivi visual e speciali effetti pirotecnici esaltano l’intensa e ricca scaletta dei suoi intramontabili successi tratti dagli album “Pianeti”, “Peter Pan”, “Colpa delle favole”, “Solo” e “Alba” e tanti altri emozionanti brani per un repertorio che vanta 59 Dischi di Platino e 20 Dischi d’Oro, più di 2.000.000 di dischi venduti e oltre 1 miliardo di stream collezionati su Spotify.

