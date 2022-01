Confasi Scuola soddisfatta per il rinvio delle attività didattiche al prossino 13 gennaio

La Confasi Sicilia che ha preso parte alla riunione della task force promossa dalla Regione siciliana per l’attuale situazione di recrudescenza epidemiologica del Covid 19, ha chiesto ed ottenuto il rinvio delle lezioni nel pieno o rispetto della normativa sulla calendarizzazione delle attività didattiche.

La Confasi ha pure sollecitato il ripristino delle norme “Covid 75% ordinaria” erogata dall’Inps per tuti quei genitori che non devono trovarsi nella condizione di scegliere se lavorare o seguire i propri figli in DDI. La Confasi, – che in questo particolare momento è al fianco dei dirigenti scolastici che stanno vivendo un momento di incertezza normativa- ha apprezzato lo sforzo dell’assessorato alla Formazione che si sta adoperando per supportare al massimo le strutture scolastiche. Il sindacato si è dichiarato soddisfatto, infine, per il ruolo di concertazione dell’assessore regionale Roberto Lagalla e per il suo impegno dimostrato in queste ore per trovare una soluzione per le diverse questioni legate alla riapertura della scuola nell’isola. Adesso si attende il provvedimento regionale che differisce l’inizio delle lezioni al prossimo giovedì 13 gennaio.

