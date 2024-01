Consiglio comunale Marsala del 11 gennaio. Dopo le comunicazioni, approvato il regolamento volontari civici. Confermate le aliquote IMU anche per il 2024

Alla presenza di 20 consiglieri, con in Aula gli assessori S. Agate, I. Tumbarello e G. Tumbarello, la dirigente G. Basiricò, i lavori del Consiglio comunale – tenutosi ieri e presieduto da E. Sturiano –

hanno avuto inizio con le comunicazioni. Sono intervenuti R. Genna (pericoli alla viabilità lungo la via Vecchia Mazara), P. Ferrantelli (richiesta prelievo atto riguardante la “Conferma aliquote IMU 2024”), G. Di Pietra (riferisce quanto accaduto a seguito dell’occupazione dell’Aula consiliare da parte di alcuni consiglieri, contro l’aumento delle quote mensa scolastica; rende noto che i suddetti consiglieri hanno consegnato al sindaco proposte risolutive del problema mensa, tra cui attingere al fondo di riserva); F. Coppola (condivide osservazione Genna; ribadisce l’urgenza di risolvere la questione mensa; lamenta l’affissione selvaggia di pubblicità; segnala che la pista ciclabile in alcuni tratti è scomparsa dopo la pioggia; invita a valutare la demolizione di altri immobili della RFI); L. Orlando (comunicazione politica in risposta ad un intervento di L. Pugliese in una scorsa seduta); P. Carnese (problema mensa scolastica; pista ciclabile che comincia a scomparire); P. Giacalone (trovare soluzioni per il problema mensa nel suo complesso, che non riguarda solo l’aumento delle quote); L. Pugliese (replica politica a L. Orlando); N. Fici (ancora sulla questione mensa, lamentando l’assenza del sindaco in Aula); R. Passalacqua (questione mensa e soluzioni da prendere).

Ha poi preso la parola l’ass. G. Tumbarello che, nel confermare le criticità che presenta la pista ciclabile in alcuni tratti, ha comunicato che condivide le preoccupazioni espresse in Aula e che sono in corso verifiche su diversi aspetti del progetto, incluso quelle sull’idoneità dei materiali utilizzati. Riguardo la pulizia straordinaria nel periodo natalizio (lamentata dal cons. L. Orlando nella precedente seduta), l’ass. Tumbarello ha riferito che si è in attesa di una relazione sull’attività svolta.

Successivamente si è passati alla discussione sul “Regolamento comunale Volontari Civici”, su cui ha relazionato la dirigente G. Basiricò. Sono intervenuti per chiarimenti e dichiarazioni di voto F. Coppola e P. Cavasino. Approvato l’emendamento che fissa la scadenza annuale (anzichè semestrale) dell’avviso per l’iscrizione al registro dei volonatri civici, l’atto è stato poi esitato favorevolmente.

A seguire, l’Aula ha discusso il punto sulla “Conferma delle aliquote IMU per il 2024”. Dopo la relazione di P. Ferrantelli (pres. Commissione Bilancio) e l’intervento di F. Coppola, l’atto è stato approvato all’unanimità.

Nel chiudere la seduta, il presidente E. Sturiano ha comunicato che l’aggiornamento dei lavori sarà stabilito dalla Conferenza dei capigruppo convocata per oggi.

Com. Stam.