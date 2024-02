Consiglio comunale Marsala. Seduta interamente dedicata alle interrogazioni. Acceso ed aspro dibattito politico

Con 16 presenti al primo appello, la seduta di ieri del Consiglio comunale di Marsala è stata interamente dedicata alle interrogazioni, cui sono seguite le risposte della Giunta Grillo, nonché dei dirigenti comunali.

Oltre quattro ore di seduta in cui sono intervenuti quasi tutti i consiglieri presenti in Aula, toccando tutti i settori e, con essi, i servizi di competenza. Difficile riassumere le tematiche, sulla cui discussione non sono mancati accesi ed aspri dibattiti, con punte di spiccato carattere politico. Gli interventi hanno principalmente riguardato la carenza di manutenzione strade e pubblica illuminazione, scarsa cura di decoro urbano e verde pubblico. Lamentele anche per la situazione in cui versano il cimitero e la via Vecchia Mazara, nonché diversi impianti semaforici. Non soddisfacenti, per alcuni consiglieri, il servizio idrico e quello dei trasporti. Interrogazioni mirate quelle riguardanti Waterfront 1 e 2, sottopasso Bambina, ritorno Facoltà enologica a Marsala, via San Lorenzo al buio, parcheggio di via G. Anca Omodei, Marsala Schola e il dormitorio di Rakalia. Infine, evidenziate criticità su impiantistica sportiva e promozione turistica. Su quasi tutti i punti in discussione, sindaco, assessori e dirigenti hanno fornito chiarimenti, illustrato procedure e stato dell’arte, resi noti finanziamenti, progettualità e cronoprogrammi. E se da un lato l’Amministrazione Grillo ha evidenziato che le interrogazioni non dovrebbero scemare in accuse generiche sull’attività amministrativa; dall’altro, alcuni consiglieri hanno replicato che molte delle risposte ricevute spesso non sono sufficienti e si palesano, tutte assieme, come resoconto dell’attività svolta che ha poco a vedere con le interrogazioni. Prima di chiudere la seduta, il presidente ha aggiornato i lavori a giovedì prossimo, 22 febbraio, con inizio alle ore 16:30

