Consulta Agricola in vista a Rho

La Consulta Agricola Comunale di Mazzarrà Sant’Andrea presente a Rho, nel Milanese, alla fiera My Plant & Garden. Ad accompagnare i rappresentanti del neonato organismo c’era il Vice Sindaco Giuseppe Coppolino.

La delegazione mazzarrese ha raggiunto la Lombardia a spese proprie con il preciso obiettivo di intraprendere nuovi contatti per il comparto vivaistico del territorio cittadino.

La fiera è servita infatti a far conoscere Mazzarrà Sant’Andrea e conoscere nuove realtà. “Abbiamo girato per la fiera e conosciuto nuove tecnologie – afferma il Presidente della Consulta Agricola, Nino Leonti – Per noi è stato un importante momento di confronto e conoscenza. Un’esperienza nuova che condividiamo con i vivaisti del nostro paese, certi che queste occasioni rappresentino un’opportunità di crescita per tutti noi. Non soltanto dal punto di vista della produzione in senso stretto. Esportare il nostro marchio di Culla dei Vivai può rappresentare un importante volano per le nostre aziende. Ringrazio l’Amministrazione Comunale e il Presidente del Consiglio Raffaele Torre per la disponibilità e per l’idea di mettere in piedi questo nostro organismo che è diventato un bel gruppo di lavoro all’interno del quale sviluppare idee, proposte e attività”. In foto il Presidente della Consulta Agricola Comunale, Nino Leonti con il vicesindaco Giuseppe Coppolino.

