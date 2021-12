Contanti, dal primo gennaio nuovi limiti

999,99 è il nuovo limite in vigore dal prossimo primo gennaio per l’uso dei contanti, con l’obiettivo di avere più pagamenti tracciabili grazie all’uso diffuso della moneta elettronica.

La nuova soglia dei pagamenti in contanti era già prevista nelle legge 157 del 2019, ma è stata recentemente confermata dal ministero dell’Economia e finanze. La nuova soglia di 999,99 euro verrà applicata a qualsiasi tipo di pagamento tra persone fisiche o giuridiche, non solo l’acquisto di un bene o la prestazione di un professionista, ma anche una donazione o un prestito ad un figlio dovrà essere effettuato con un tipo di pagamento tracciabile. Nulla invece cambia per quanto riguarda prelievi e versamenti in banca, poiché non si tratta di trasferimenti di denaro tra due soggetti, per cui sarà perfettamente lecito andare in banca o al bancomat e ritirare 1500 euro in contanti, che potranno essere tenuti in casa e spesi un po’ alla volta, ma non tutti insieme per fare un solo pagamento. Sarà pure possibile fare pagamenti “misti”, un po’ in contanti ed un po’ con carta di credito o bonifico, purché la somma in contanti resti sempre al di sotto del limite di 999,99 euro, limite che andrà rispettato non solo da chi paga, ma anche da chi riceve denaro.

