Palermo: “Oggi, dopo il parere positivo incassato in Commissione Bilancio, è passato in Aula l’emendamento di cui sono prima firmataria, insieme ai colleghi Tommaso Calderone e Riccardo Savona, in materia di contenzioso dei canoni delle concessioni demaniali marittime.

Nella fattispecie, per ridurre il contenzioso in essere, la Regione Siciliana, facendo riferimento all’istituto giuridico introdotto dall’art. 100 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, potrà disporre di procedimenti per il pagamento dei canoni o in unica soluzione, per un importo pari al 30% delle somme richieste, oppure rateizzando fino a un massimo di sei annualità, per importi pari al 60% delle somme richieste. Per accedere a tali agevolazioni, occorrerà presentare apposita domanda entro il 15 dicembre 2020 (pagamento in unica soluzione) ed entro il 30 settembre 2021 (rateizzazione). I danni economici scaturiti dall’emergenza epidemiologica, impongono misure di sostegno. Pertanto è compito della politica intervenire”. Lo afferma la deputata regionale di Forza Italia, Luisa Lantieri.

