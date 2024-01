Continua la partnership tra Federazione Italiana Vela e Edison Next

La Federazione Italiana Vela è lieta di annunciare il consolidamento della partnership con Edison Next, leader italiano nei servizi energetici e ambientali che accompagna imprese e territori nel percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica.

La collaborazione, avviata nel 2022, si rinnova con rinvigorito impegno, creando una sinergia di successo tra le due realtà.

Edison Next, leader indiscusso nel settore, contribuirà attivamente alla promozione della vela, al percorso di sostenibilità ambientale di FIV, attivando network relazionali con gli stakeholders della Federazione e promuovendo collaborazioni e sinergie su tutto il territorio nazionale. La partnership è basata su un’esclusiva merceologica, confermando Edison Next come partner privilegiato della Federazione, in un anno importante come quello olimpico.

Edison Next ha già sostenuto la FIV come main sponsor nel 2023, e tale impegno sarà ulteriormente rafforzato nel 2024, confermando il ruolo di main sponsor e la veste di title sponsor per eventi chiave come il Campionato Italiano Classi Olimpiche (CICO) e il Campionato Italiano Vela d’Altura.

Le attività di networking, co-organizzate in occasione di importanti eventi come il Mondiale Giovanile, il Salone Nautico, il CICO e l’Altura, promuoveranno l’interazione tra gli attori del settore, contribuendo a creare un ambiente propizio per lo sviluppo della vela.

La sostenibilità ambientale, concetto centrale nella politica federale, trova concretezza nel sodalizio con Edison Next che è un partner ideale per contribuire alla decarbonizzazione e alla riduzione dei consumi e dei costi energetici della Federazione.

La FIV rappresenta il tramite tra Edison Next e i propri affiliati, favorendo la collaborazione attraverso la clusterizzazione dei circoli e l’individuazione di approcci e servizi personalizzati.

Giovanni Brianza, CEO di Edison Next, ha dichiarato: “Oggi rinnoviamo il nostro impegno al fianco della Federazione Italiana Vela, importante punto di riferimento per i velisti e gli appassionati del mare di tutta Italia. La vela non è solo uno sport, ma è cultura e amore per il mare, così come il mondo dell’energia è cultura e amore per l’ambiente. Ed è per questo che la nostra partnership si fonda sulla condivisione di valori profondi come sostenibilità, innovazione, determinazione e resilienza. Ci fa piacere poter accompagnare, anche quest’anno, la Federazione e i suoi affiliati nella costruzione di un percorso virtuoso di decarbonizzazione, mettendo a disposizione le nostre competenze e la nostra esperienza. Auguriamo a tutti gli atleti della FIV una stagione ricca di soddisfazioni”

Francesco Ettorre, Presidente della FIV, ha commentato: “Siamo orgogliosi di rinnovare questa partnership con Edison Next, un leader indiscusso nel settore. L’efficientamento energetico è una tematica cruciale, e affrontarla insieme rappresenta un passo significativo verso un modello di attività sportive sostenibili.“

L’unione tra Edison Next e la Federazione Italiana Vela continua a rappresentare un modello di eccellenza nell’integrazione di sostenibilità e sport, promuovendo iniziative concretamente orientate al futuro.

Com. Stam. + foto FIV