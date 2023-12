Convenzione FMI – UNIPOLSAI – Marsh per l’Assicurazione delle moto iscritte al Registro Storico FMI

Nonostante i costanti aumenti del mercato, la FMI riesce a confermare l’accordo per il 2024. Invariate le polizze pluriveicolo e aggiornamenti per le moto singole.

Roma. Grazie alla pluriennale collaborazione con il broker Marsh, la Federazione Motociclistica Italiana si è impegnata anche per il 2024 con il preciso obiettivo di individuare i migliori accordi possibili su un mercato competitivo come quello delle assicurazioni in Italia. Le Compagnie assicurative hanno infatti ulteriormente irrigidito i loro criteri assuntivi e remunerativi, al punto che la Convenzione FMI Epoca ha rischiato di non poter essere messa a disposizione dei tesserati FMI nel 2024 a causa dell’inasprimento delle tariffe. Dopo un lungo lavoro di trattativa che ha incluso sia l’assicuratore in corso che tutte le altre principali Compagnie del mercato italiano, FMI e Marsh hanno ottenuto una soluzione di rinnovo della Convenzione con UnipolSai che mira ad offrire ai Tesserati FMI le migliori condizioni tecniche ed economiche per la copertura RCA delle moto iscritte al Registro Storico FMI. Un lungo lavoro che parte dal 2018 con la FMI e i suoi partner che hanno raccolto dati statistici e informazioni che hanno permesso il monitoraggio e la gestione della Convenzione in un’ottica di sostenibilità sia per la Compagnia UNIPOLSAI che per la FMI.

Nel concreto possiamo quindi confermare che le tariffe assicurative pluriveicolo resteranno invariate. Di seguito le fasce tariffarie pluriveicolo confermate:

Per le tariffe assicurative relative alle moto singole (iscritte al Registro Storico FMI) sono state introdotte da UnipolSai alcune modifiche. Tale aggiornamento si è reso indispensabile alla luce dell’andamento del rischio della convenzione al fine di evitare la chiusura della convenzione stessa. Il broker Marsh, come di consueto, continuerà a monitorare costantemente l’andamento tecnico della convenzione e, ove venissero rilevati miglioramenti dall’analisi dei parametri del rischio assicurato, interverrà prontamente per individuare una soluzione che preveda una mitigazione delle tariffe. Di seguito le nuove tariffe che saranno in vigore per le nuove adesioni e per i rinnovi a partire dal 01/01/2024 per la Tariffa Moto Singole:

Confermate le modalità di attivazione: la polizza per moto d’epoca è attivabile esclusivamente online cliccando qui. Le suddette tariffe entreranno in vigore per le polizze con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Per tutte le informazioni è possibile contattare Marsh ai seguenti recapiti: 02.48538980 – motodepoca.fmi@marsh.com

Com. Stam. FMI