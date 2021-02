Succede, dopo 16 anni, a Renato Di Rocco. E’ stato eletto nell’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva che si è celebrata oggi presso l’Hotel Hilton Rome Airport a Fiumicino (Roma). Ha superato al ballottaggio Silvio Martinello, ottenendo 128 voti e il 55,9%. Eletti vicepresidenti Carmine Acquasanta (vicario), Ruggero Cazzaniga, Norma Gimondi. Consiglieri: Fabrizio Cazzola, Giovanni Vietri, Gianantonio Crisafulli, Fabio Forzini, Chiara Teocchi, Giancarlo Masini e Serena Danesi

Il dirigente lombardo, 56 anni, ex pistard e presidente del Comitato regionale della Lombardia nel quadriennio 2017-2020, ha superato al ballottaggio Silvio Martinello, ottenendo 128 voti, il 55,9%, contro 96.

“Adesso inizia il lavoro vero – ha detto il nuovo Presidente salutando la platea dei circa 229 delegati votanti (sui 243 aventi diritto al voto) -. Il primo obiettivo è quello di ricompattare il movimento e voglio farlo con il contributo di tutti, anche di coloro che non mi hanno votato.

Sono cresciuto nel motto ‘delega e controlla’; sono convinto che sia un ottimo modo per far crescere ancora di più una Federazione che ha bisogno di competenze, dinamismo e entusiasmo di tutti. Il gruppo di lavoro che è uscito da queste elezioni è espressione di tante sensibilità, com’è giusto che sia in una federazione vitale e ricca come la nostra. E’ giusto, per questo, si tengano in considerazione le istanze di tutte le realtà regionali e territoriali, come ho più volte ricordato durante questa campagna elettorale”.

Un pensiero, commosso, l’ha dedicato a Mauro Valentini, scomparso proprio ieri: “In questo gruppo di lavoro c’è una persona in più: è Mauro, il cui ricordo ci accompagnerà in questo percorso”.

La votazione ha richiesto il ballottaggio dopo che nella prima votazione nessuno dei tre candidati aveva raggiunto la maggioranza dei voti: Martinello 83 voti, Dagnoni 78 e Isetti 68.

Dopo 16 anni di presidenza esce di scena il Presidente Di Rocco, che nella sua lunga storia di dirigente sportivo ha ricoperto anche l’incarico di Segretario Generale, dal 1983 al 1997. E proprio ripercorrendo tutta la sua carriera dirigenziale il presidente uscente, nella comunicazione iniziale, visibilmente emozionato, ha voluto salutare tutti i convenuti: “Sono emozionato e non posso nasconderlo. Posso dire che quella che mi ha accompagnato è stata una bellissima squadra, “la squadra” come ci chiamano all’estero. Molte cose hanno funzionato, tantissime potranno sicuramente migliorare. Oggi divento ufficialmente il secondo presidente più longevo di questa Federazione, vi ringrazio dei complimenti, dei saluti e dei ricordi, continuerete a vedermi tra i campi di gara anche da tifoso”.

Cordiano Dagnoni, 56 anni, milanese di Rodano, imprenditore, un passato da pistard e una lunga dirigenza in ambito sportivo. Nel suo albo d’oro figurano 10 titoli italiani e 3 europei come pilota di derny. Ha cominciato a correre da esordiente nel gruppo sportivo Darimec. Sposato con Paola è papà di Ludovico e Leonardo. E’ attualmente amministratore delegato della Dagnoni Group.

Entrano in Consiglio come vice presidenti: Carmine Acquasanta (vicario), Ruggero Cazzaniga e Norma Gimondi. I nuovi consiglieri sono Fabrizio Cazzola, Giovanni Vietri, Giantonio Crisafulli, Fabio Forzini, Chiara Teocchi (rappresentante atleti), Giancarlo Masini (rappresentante atleti), Serena Danesi (rappresentante tecnici).

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: Simone Mannelli.

Tutti gli eletti Assemblea Nazionale Elettiva

Presidente

Cordiano Dagnoni

Vice Presidenti

Carmine Acquasanta – Vice Presidente Vicario

Ruggero Cazzaniga

Norma Gimondi

Consiglieri in rappresentanza degli Affiliati

Fabrizio Cazzola

Giovanni Vietri

Gianantonio Crisafulli

Fabio Forzini

Consiglieri in rappresentanza degli Atleti

Chiara Teocchi

Giancarlo Masini

Consigliere in rappresentanza dei Tecnici

Serena Danesi

Presidente del Collegio dei Revisore dei Conti

Simone Mannelli

ORGANI DI GIUSTIZIA

Presidente e Componenti del Tribunale Federale 1^ Sezione

Salvatore Minardi – Presidente

Alessia Beghini

Patrich Rabaini

Stefano Gianfaldoni

Oronzo Simeone

Presidente e Componenti del Tribunale Federale 2^ Sezione

Andrea Leggieri – Presidente

Angelo Attanasio

Daniela Gobat

Serena Imbriani

Lucia Bianco

Presidente e Componenti della Corte Federale d’Appello 1^ Sezione

Carlo Carpanelli – Presidente

Jacopo Alberghi

Alessandro Magni

Antonio Gatti

Angela Busacca

Presidente e Componenti della Corte Federale 2^ Sezione

Barbara Baratto Vogliano- Presidente

Foto FCI/CailottoPhoto: In apertura – Cordiano Dagnoni

Sotto – Passaggio di Consegne Di Rocco/Dagnoni

Sotto – Consiglio FCI: Da six in alto: Crisafulli; Danesi; Presidente Dagnini, Teocchi; Gimomdi. In basso a Six: Masini, Cazzaniga, Vietri, Cazzola. (manca Fabio Forzini nella foto).

Com. Stam.

