COSMOPÒLITI – NUOVA LINFA DEL ROCK

di Roberto Dall’Acqua

Maurizio Sparacello (voce e programmazione)

Tiziano Zummo (chitarra)

Francesco Mandalari (chitarra)

Mirko Messina (tastiere)

Marcello Fai (basso)

Daniele Nicosia (batteria)

I Cosmopòliti nascono nel 1990 a Palermo affascinati dal Med-Rock; decidono pertanto di sperimentare sonorità, intrecciando melodie rock con le diverse influenze del panorama culturale e musicale di una terra che affonda le proprie radici nella mescolanza straordinaria e unica delle contaminazioni portate dai popoli d’oltremare.

”Cosmopòliti” esprimeva il bisogno di essere cittadini del mondo, attraverso messaggi universali con cui toccare le corde dell’anima.

L’eterogeneità sonora dei popoli mediterranei li affascinava, non volevano essere accademici, ma decisamente istintivi. La band milita per 10 lunghi anni nel panorama musicale locale e nazionale, maturando le seguenti esperienze.

Iniziano a collezionare esperienze tra festival, manifestazioni, ospitate in radio e tv partendo dalla vittoria del “Notamatch“, nel 1991, gara tra band palermitane e incidono il loro primo 45 giri; ospiti a una manifestazione al Palazzo del Turismo di Riccione (RN); registrano la loro prima demo-tape dal titolo “Mantra“; partecipano alla selezione regionale di “Arezzo Wave” e nel 1996 partecipano alle semifinali del “Festival Di Castrocaro” (FC). Tanti i palchi, le piazze tra cui lo spazio Rock della Favorita per “Palermo di Scena”; finalisti al “Festival di Caltanissetta” (CL); presenti alla manifestazione “Non Dire No Live Concert”, prima giornata Nazionale donazione e trapianto di organi, organizzata dai maggiori comuni d’Italia e trasmessa in diretta Rai.

Tanti concerti, legati anche ad un’agenzia di spettacoli di allora, l’agenzia Mediamusic di Vincenzo Balli con la quale girano in un lungo e in largo la loro regione, innumerevoli ore di prove, pagine di giornali, foto e passaggi radiotelevisivi ma essendo poco più che ventenni la vita li porta ad intraprendere strade lavorative e musicali diverse e la band si scioglie pacificamente. Con lo scoppio della pandemia, la voglia di riprendere da dove avevano lasciato li spinge a ricominciare, con l’ultima formazione di allora.

Oggi, si ritrovano con cinque singoli pubblicati rispettivamente dal titolo “Ho dentro un pensiero”, “Falsi dei” (che è stato presentato alla 35^ edizione di Sanremo Rock a Settembre 2022), “In Fondo al Cuore”, “Solita Storia” e “A Lei”. I singoli sono disponibili sui maggiori digital store. Proprio a seguito della partecipazione a Sanremo Rock vengono contattati da un’etichetta milanese con la quale intraprendono una collaborazione che li ha portati l’11 dicembre ad un live al Rock’n Roll di Milano, club degno di nota che ospita spesso artisti di fama nazionale e internazionale, live che ha riscosso consensi positivi da parte di un pubblico al quale si affacciavano per la prima volta.



I primi di dicembre 2023 tornano vincitori dal concorso che si è svolto a Roma, “Premio Lucio Dalla” con il loro primo singolo “Ho dentro un pensiero”, vittoria che ha dato loro diritto alla presenza alla Vetrina di Sanremo il 9 febbraio 2024, come ospiti, presso il Palazzo Roverizio. Per l’occasione hanno

eseguito il brano che li ha portati alla vittoria permettendogli di portare in Sicilia il premio per la prima volta in 11 edizioni del concorso e una cover rivisitata del grande poeta scomparso.

Il 23 Dicembre 2023 arriva la pubblicazione dell’album “Linfa”, un album che contiene 12 tracce che raccontano l’evoluzione musicale della band attraverso sensazioni, emozioni, storie vissute da ogni singolo componente, tradotti in musica. Un’evoluzione data dal fatto che si tratta di un lavoro che viene ripreso a distanza di tempo per essere sugellato con l’intenzione di far conoscere la propria musica a un pubblico più ampio. L’ultima traccia, “Linfa”, quella che dà il titolo all’album, è di nuova scrittura e vuole incitare a

riprendere da dove si era interrotto con la stessa voglia di allora, quella voglia data dalla forza interiore di

ciascuno di noi che era stata messa semplicemente in standby. L’album è disponibile sui maggiori digital store

ed è possibile acquistarne una copia direttamente sul sito della band www.cosmopoliti.it



Sito Web: https://www.cosmopoliti.it

Facebook: https://www.facebook.com/Cosmopoliti.RockBand

Instagram: https://www.instagram.com/cosmopoliti_band

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCBn3wNgOvwXBr-_9eNbGaHQ

Spotify: https://open.spotify.com/artist/01DtvGBsQUFpv42vNPUvm8