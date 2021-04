Confesercenti Palermo convoca per domani una giunta provinciale urgente per decidere le azioni da mettere in campo

Riteniamo necessario che il prefetto di Palermo convochi i rappresentanti delle Istituzioni e delle parti sociali per fare chiarezza sullo stato dell’emergenza pandemica a Palermo”. Lo dice Confesercenti Palermo che per domani ha già convocato una riunione urgente della giunta provinciale per discutere di questa e delle altre azioni da mettere in campo. Secondo l’organizzazione che in provincia di Palermo rappresenta migliaia di imprese del commercio, del turismo, dell’artigianato e dei servizi, “serve più chiarezza sui numeri e sulle scelte che vengono adottate. Non può esserci spazio in questo momento per bracci di ferro politici e per decisioni calate dall’alto. Si apra subito un tavolo di confronto se si vogliono evitare conseguenze economiche e sociali devastanti”.

