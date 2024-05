CUORICONNESSI DAY ARRIVA A CATANIA

Si conclude con la tappa in Sicilia il percorso di sensibilizzazione contro il cyberbullismo di Unieuro e Polizia di Stato per l’anno scolastico 2023-24

A supporto del progetto, l’insegna partecipa alla Giornata #BASTAPAROLE in programma domani in uno dei più importanti centri commerciali d’Italia

Forlì, 23 maggio 2024 – Si è tenuto oggi, in presenza di 100 studenti, presso l’Istituto Comprensivo “Francesco Petrarca” di Catania il #cuoriconnessi Day, l’appuntamento conclusivo del tour italiano di #cuoriconnessi, l’iniziativa di Unieuro e Polizia di Stato nata per sensibilizzare ragazzi, docenti e famiglie sull’utilizzo corretto e consapevole della tecnologia.

Durante l’incontro, attraverso il racconto del giornalista Luca Pagliari, gli alunni hanno potuto ascoltare e rivivere l’esperienza di solitudine e sofferenza di Alessia, una loro coetanea che per anni è stata bullizzata. Questa storia reale, contenuta nella prima edizione della collana #cuoriconnessi e che si è conclusa positivamente, lancia un forte messaggio contro il cyberbullismo: l’importanza di parlare e chiedere aiuto, per non sentirsi soli.

Anche in questa occasione è stato proiettato in anteprima il trailer di “Non ne vale la pena”, il nuovo docufilm di #cuoriconnessi, incentrato sulle testimonianze di adolescenti impegnati in un percorso di recupero dopo essere stati autori di crimini in rete. Il docufilm sarà disponibile per tutti gli insegnanti in autunno sul sito cuoriconnessi.it.

Inoltre i ragazzi e le loro famiglie potranno continuare ad approfondire il tema durante la giornata #BASTAPAROLE, che si terrà venerdì 24 maggio al Centro Commerciale Etnapolis di Belpasso.

L’evento ha l’obiettivo di informare le nuove generazioni sul fenomeno del bullismo e promuovere il rispetto reciproco e la lotta contro tutte le forme di discriminazione online e offline.

Unieuro sarà ospite speciale di questo appuntamento con la presenza di Luca Pagliari che interverrà sul palco nell’Area Parco del Centro Commerciale e poi sarà a disposizione del pubblico per il firmacopie del nuovo volume di #cuoriconnessi, in distribuzione gratuita all’interno dello store Unieuro.

