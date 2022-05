Cyrille Aimée, in esclusiva nazionale,  con l’Orchestra Jazz Siciliana Real Teatro Santa Cecilia

Vincitrice del Montreux Jazz Festival e del Sarah Vaughan International Competition Cyrille Aimée, in esclusiva nazionale, con l’Orchestra Jazz Siciliana venerdì 27 e sabato 28 maggio ore 19.00 e 21.30 – Real Teatro Santa Cecilia

Palermo. Definita dal New York Times come un incrocio tra Michael Jackson e Sarah Vaughan, Cyrille Aimée è vincitrice del Montreux Jazz Festival e del Sarah Vaughan International Jazz Competition. La giovane artista, classe 1984, ha già alle spalle una carriera piena di premi e nomine artistiche. Cyrille Aimée terrà sul palco del Real Teatro Santa Cecilia, in esclusiva nazionale, accompagnata dall’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina, venerdì 27 e sabto 28 maggio, con doppio turno alle 19.00 e 21.30, gli unici concerti che svolgerà in Italia. L’Orchestra Jazz Siciliana oramai registra nelle sue esibizioni diverse collaborazioni con artisti internazionali come Carla Bley, Patty Austin, Christian Tumalan, Ron Carter, Billy Cobham, Dee Dee Bridgewater e dopo l’invito della Pacific Mambo Orchestra – Grammy Award per il miglior album di jazz latino – rivolto ad alcuni solisti dell’Orchestra Jazz Siciliana, un altro importante riconoscimento internazionale per l’ensemble della Fondazione The Brass Group arriva direttamente dall’Olanda. L’OJS è stata invitata a partecipare a uno dei più grandi festival di musica jazz al mondo, il World International Festival grazie ad una partnership che vedrà la Concertgebouw Jazz Orchestra a Palermo e l’Orchestra Jazz Siciliana al World International Festival di Amersfoort in Olanda.

Cyrille Aimèe, acclamata cantante attualmente impegnata con progetti a New York City con il suo ultimo lavoro “It’s A Good Day” sta imponendosi all’attenzione generale, grazie a un sound fresco e positivo, innervato da stilemi tipici del gipsy jazz e da raffinatezze esotiche proposte con un certo acume, e ad una voce molto comunicativa che suscita immediata empatia nell’audience anche quando si smarca da un classico jazz vocale, gioca con le sovraincisioni e lambisce territori limitrofi a un pop sofisticato, con liriche originali nient’affatto banali.

Rosanna Minafò

