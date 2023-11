DANIELA SIMONI E PROGETTO RUNWAY – LA MODA DEL TERZO MILLENNIO

Simoni Daniela è sempre stata avvinta dalla passione per la moda, intesa come bellezza ed eleganza in tutto ciò che ci circonda.

Dopo avere iniziato l’esperienza come indossatrice, ed aver partecipato alle selezioni per Miss Italia, la vita ha preso il sopravvento, ma questo sogno non lo ha mai abbandonato ed è ritornato a farsi presente facendola partecipare a varie sfilate per brand e stilisti locali. Con Progetto Runway i suoi sogni diventano realtà.

– Daniela come nasce Progetto Runway e che cosa significa per te?

Progetto Runway è un sogno sempre rimasto vivo dentro di me che si è concretizzato ed ha preso vita subito prima del lockdown. Non è una agenzia ma una realtà che consta ormai diversi modelli e modelle, eterogenei per etnie, fisicità, età, aspirazioni e motivazioni. Qui ogni modella/o può ricevere una preparazione professionale a 360 gradi per immettersi nel mondo della moda: sia per chi vuole provare a farne una vera professione e sia per chi, invece, vuole solo farlo per motivazioni personali.

– Quindi che cosa si fa materialmente in Progetto Runway e chi sono le figure che ne fanno parte?

Io ed il fotografo Marco Federici siamo i fondatori di questa realtà. Presso la nostra sede Spazio Next a Desenzano del Garda si formano tramite lezioni di portamento e stile modelle/i e indossatrici/ori, e sempre in Spazio Next, tramite lo studio fotografico, ad ognuno di loro viene realizzato il composit per potersi proporre a brand, agenzie e riviste di moda.

Questo perché alla base di ogni evento creato da noi o in partnership ci deve essere la professionalità. E questo vale anche per chi intende formarsi e partecipare agli eventi di moda solo a titolo amatoriale, molto di più ovviamente per chi invece vuole imparare come comportarsi per farlo come professione .

Nostri partner importanti e fondamentali sono Istituto emme Moda di Verona – che crea e forma giovani stilisti e molte delle creazioni che sono portate in passerella e indossate durante gli shooting dai nostri modelli – Diadema Academy con sedi a Milano, Roma, Brescia, Mantova e Rimini Accademia che ci segue con i propri allievi durante i nostri eventi e shooting per make up e l’hair Styling.

– Quale sbocco possono avere i vostri modelli al di fuori di Progetto Runway?

Come detto sopra non essendo una agenzia non c’è nessuna esclusiva da mantenere, anzi noi siamo molto contenti quando i nostri ragazzi sperimentano nuove realtà sia in campo fotografico che di eventi o sfilate, la cosa importante è che loro sappiano esattamente come comportarsi in ogni situazione ed apparire al meglio delle loro potenzialità e capacità .

– Quali sono stati gli ultimi eventi ai quali avete partecipato?

In ordine di tempo per l’Azienda Agricola La Torre – dove durante il festival organizzato dal Consorzio Franciacorta, alcune nostre modelle hanno appunto partecipato alla sfilata.

Cosmodonna a Verona Fiere, durante il quale per Istituto Emme Moda abbiamo sfilato in passerella indossando abiti delle allieve dello stesso Istituto riscontrando un ottimo successo di pubblico. Noi creiamo o prendiamo parte ad eventi che abbiano come unico scopo la Moda.

– Quindi infine come si può far parte di Progetto Runway?

Basta scrivere o telefonare e prendere un appuntamento.

Come detto prima Progetto Runway è una realtà molto eterogenea dove però trovano posto i sogni di tutti perché è giusto che ognuno di noi possa cercare di esaudirli

di Roberto Dall’Acqua