Ecco “Trastevere” (Cantieri Sonori/ Artist First), il nuovo singolo di Daniele Coletta già disponibile su tutti i digital store.

Dopo una dura selezione di oltre 700 canzoni, il brano si è aggiudicato sabato 21 agosto il contest estivo Deejay On Stage 2021 guadagnandosi la programmazione su Radio Deejay, il prestigioso network diretto da Linus.

Un risultato di grande prestigio che sottolinea l’ottimo lavoro svolto da Cantieri Sonori di Marco Canigliula e Valeria Leo, che già l’anno scorso si aggiudicò con Cristiano Turrini lo stesso Premio appena bissato con Daniele Coletta.

“Trastevere” parla di aspettative, di un incontro casuale nelle vie dello storico quartiere romano. Incontro che si trasforma in una storia d’amore della quale si conosce già il finale.

Daniele dice del suo brano: “Trastevere è il quartiere dove ho vissuto mille avventure, quando ero più piccolo e ancora oggi. Trastevere è il luogo degli incontri, quello dove ogni turista va. La mia Trastevere racconta un’altra parentesi della mia storia. Uno stesso scenario che vale per tante storie, che inevitabilmente finiscono tutte allo stesso modo.”

Ascolta il brano su Spotify

Biografia

Daniele Coletta, cantautore romano classe 1992. Studia canto sin dall’età di 10 anni e col tempo ciò che sembrava semplice passione diventa vera e propria professione. Si perfeziona nel metodo Voicecraft e approfondisce i suoi studi all’estero frequentando varie accademie di Canto/ Performing Arts tra le più importanti come la MALTA ACADEMY OF PERFORMING ARTS, con il docente Joshua Alamu, il WEST FINLAND COLLEGE in Finlandia e la SETH RIGGS ACADEMY di Los Angeles, nella quale studia il metodo SLS – Speech Level Singing con insegnanti di fama internazionale come Seth Riggs, Dave Stroud, Robert Raab Stevenson e Anjanette Mickelsen. Durante quest’ultima ha l’occasione di confrontarsi con artisti del calibro di Justin Timberlake e Amy Winehouse.

La prima vera conferma arriva nel 2008 quando è tra i protagonisti della prima edizione del programma su RaiUno “Ti lascio Una Canzone” in diretta dal Teatro Ariston. Nello stesso anno è tra gli ospiti fissi della trasmissione “Festa Italiana” (Raiuno).

La Grande svolta arriva nel 2012 con la partecipazione a “X FACTOR 6”. Daniele entra, promosso a pieni voti da tutti e quattro i giudici, nella squadra di Simona Ventura e riesce a raggiungere la Semifinale classificandosi quinto con l’inedito ” Un Giorno In Più” scritto per lui dal cantautore statunitense Gavin DeGraw ed adattato in italiano dallo stesso Daniele e dagli autori Cianchi e Valicelli. Il brano esce il 30 Novembre sulle piattaforme digitali per Sony Music Italia.

Nel 2013 è il testimonial della campagna “Trenta Ore Per La Vita” e nel 2014 pubblica il suo secondo singolo “Ora Che Sei Grande” scritto da Jacopo Ratini.

Dal 2014 a 2019 parte come Lead Singer per tournée con la compagnia di Yatch/Navi da crociera “Silversea” che gli darà la possibilità di esibirsi in moltissimi paesi del Mondo.

A Gennaio 2018 esce GAME ON, suo terzo singolo, primo in lingua inglese. Il brano scritto da Riccardo Brizi e Andrea Riso e rappresenta l’anima rock di Daniele.

Il brano entra in rotazione radiofonica negli Stati Uniti D’America e vince il miglior video del mese per l’AKADEMIA.

Dopo “Tasto Rotto”, il singolo primaverile, Daniele Coletta è tornato il 18 agosto 2021 sul mercato con “Trastevere”, brano vincitore di Deejay On Stage 2021, il contest di Radio Deejay.

